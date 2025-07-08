«Гарфилд в кино» получит продолжение

Sony Pictures и Alcon Entertainment запустили в разработку продолжение мультфильма «Гарфилд в кино», а Крис Пратт вновь озвучит говорящего кота.

© Чемпионат.com

На одобрение продолжения ушло больше года: первая часть вышла в мае 2024 года и при бюджете в $ 60 млн собрала в мировом прокате $ 240 млн. Она считалась большим успехом, тем удивительнее, что столько времени пришлось потратить для объявления работы над сиквелом.

Пока у продолжения нет ни режиссёра, ни сценаристов, но объявление ожидается в ближайшее время: видимо, корпорация не успела финализировать соглашения со всеми участниками проекта до анонса.