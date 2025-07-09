Прошедшей ночью появились оценки «Супермена» Джеймса Ганна. Они оказались крепкими — к примеру, на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил аж 86%. Большая часть критиков осталась в восторге от супергеройского блокбастера.

В своих рецензиях критики хвалят Дэвида Коренсвета и Рейчел Броснахэн за выдающуюся актёрскую игру, а ещё отмечают лёгкий, забавный тон фильма, который обладает своим шармом. Многие также отмечают, что Джеймс Ганн подарил киновселенной DC новую надежду.

«Супермен» Джеймса Ганна — это триумф стиля и характера, который вдохнул новую жизнь в легендарного героя, сохранив при этом верность первоисточнику. Дэвид Коренсвет по-настоящему воплощает образ Супермена, привнося в него приземлённое обаяние, спокойную силу и — самое главное — глубокую эмпатию.

Это очаровательный, очень увлекательный фильм, который не боится быть лёгким (и беззаботным). По атмосфере он напоминает комикс, в котором концепции и персонажи сменяют друг друга в быстром темпе, а в основе всего этого лежит непринуждённая атмосфера.

Кинематографическая вселенная DC совершила впечатляющий рывок, когда Джеймс Ганн добился успеха, сбалансировав великолепную проработку персонажей с красочным, весёлым и динамичным экшеном, который стал символом надежды для последующих глав этой новой киновселенной.

При этом нашлись, конечно же, и недовольные картиной. Они говорят, что фильм, скорее, похож на детский утренник, в котором всё происходит слишком быстро и перегруженно.

«Супермен» — это сумбур, но сумбур яркий.

Сценарист и режиссёр Ганн блестяще справляется с созданием зрелищных и необычных миров. В чём Ганн не так хорош, так это в повествовании. «Супермен» — это сплошное нагромождение.

Премьера фильма состоится уже 11 июля. «Супермена» покажут и в России, но позже.