Выходит новый фильм "Тимур и его команда"

Новый фильм "Тимур и его команда" выходит в российский прокат 28 августа. По сюжету 17-летняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным Тимур и его командой, состоящей из юных волонтеров. Встреча с "тимуровцами" полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить для себя новые жизненные ориентиры.

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Фильм снят по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара. Экранизация всеми любимого произведения - задача не из простых, признаются создатели. При переносе сюжета повести в наши дни они постарались показать, что сегодняшние "тимуровцы", молодые ребята, наши современники, готовые действовать. Так, главный герой фильма с позывным Тимур говорит в одной из сцен: "У меня отец, он военный медик. В марте 22-го он заходил под Харьков с нашими подразделениями, а потом пропал без вести. Я пытался найти его через интернет, подписался на все возможные телеграм-каналы, но это все было мимо. Я даже пошел на фронт. Меня, конечно, оттуда быстро вернули. И тогда я понял, что не могу просто сидеть и ничего не делать".

Люди старшего поколения прекрасно помнят, какое влияние повесть Гайдара оказывала на подростков. Сразу после ее публикации в 1940 году в стране возникло неформальное движение тимуровцев, а после окончания Великой Отечественной его численность составляла уже более 3 миллионов человек. Подростки старались подражать героям легендарной картины. "На "Тимуре и его команде" мы все выросли. Это была литература, образующая отношение к жизни, - говорит исполнительница роли бабушки Тимура народная артистка России Елена Цыплакова. - Хочется, чтобы эта история, которая снимается сейчас, была таким образующим моментом". Режиссер фильма - Андрей Семенов. В ролях: Алексей Онежен, Майвл, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Денис Майданов и другие. Фильм снимается при поддержке Фонда кино и Министерства обороны РФ.