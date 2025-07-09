Появился фрагмент неовестерна «Эддингтон»

В Сети появился минутный отрывок из чёрной неовестерн-комедии "Эддингтон" режиссёра Ари Астера ("Реинкарнация", "Солнцестояние", "Все страхи Бо") со словесной перепалкой главных героев, шерифа небольшого города (Хоакин Феникс) и местного чиновника (Педро Паскаль), считающего его жестоким безумцем.

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По сюжету во времена пандемии коронавируса шериф Эддингтона (Нью-Мексико) отказывается надеть маску в местном магазине, что приводит к масштабному конфликту, крови и огню.

Роли в одном из самых ожидаемых фильмов года исполнили Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Майкл Уорд и другие.

Впервые картина был показана в конкурсе Каннского кинофестиваля 2025 года и критики, на удивление, отнеслись к ней неоднозначно.

Американский релиз назначен на 18 июля, информации о российской премьере пока нет.