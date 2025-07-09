Джеймс Ганн вовлечен в работу над фильмом про Бэтмена

«Супермен» Джеймса Ганна уже совсем скоро выйдет в мировой прокат, работа режиссёра над лентой закончена, теперь он отдаёт свои силы фильму про Бэтмена, который станет частью новой киновселенной DC.

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По словам Ганна, он бы рад поделиться деталями грядущей ленты о Тёмном рыцаре, которая носит название «Отважный и смелый», однако делиться пока нечем. Над сценарием картины ведётся работа.

На самом деле никаких новостей нет. Имею в виду, что мы работаем над сценарием. У нас есть сценарист, который усердно трудится над ним. Я очень вовлечён в процесс, так что, знаете, посмотрим, что будет дальше. Я бы хотел сообщить вам больше новостей, но у меня их нет.

Даты выхода у ленты про Бэтмена в киновселенной DC всё ещё нет.