Как снимают фильм «Битва моторов»

Репортаж со съёмочной площадки и цитаты создателей и актёров.

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«О-бо-ро-ты! Сбавь о-бо-ро-ты!» — с крика Юры Борисова в адрес проносящегося мимо автомобиля начинается знакомство со съёмочной площадкой фильма «Битва моторов», который выйдет на большие экраны осенью 2026 года. За день на съёмках в Ленинградской области корреспондент «Чемпионата» попробовал разобраться, чего ждать от фильма и как в нём покажут гонки на ретроавтомобилях.

О чём вообще фильм

Сюжет рассказывает о появлении первой марки отечественных автомобилей «Руссо-Балт». Главные герои — автомобильный энтузиаст Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев. Апогей — успешное выступление экипажа на «Руссо-Балте» на престижном Ралли Монако 1912 года.

«Мы рассказываем про эпоху, когда автомобили были инновацией. А всё новое часто настораживает и даже наталкивается на непонимание. Но существовали энтузиасты, буквально одержимые автомобилями люди, такие как Андрей Нагель и его единомышленники, которые верили, что за этим средством передвижения будущее. В нашей истории мы затронем несколько этапов: от зарождения идеи создания первого российского серийного автомобиля, разработки и производства гоночной версии «Руссо-Балта», а также авто для участия в престижном Ралли Монако. Наши герои стартовали зимой из Петербурга. Тогда автомобили были без системы отопления, подогрева сидений, даже без ветрового стекла. Не было освещённых дорог, да можно сказать, в принципе практически не было дорог. А доехать нужно было до Центральной Европы. Это был настоящий подвиг!»», — Илья Маланин, режиссёр.

Кто в главных ролях?

Андрей Нагель (Иван Янковский): автомобильный энтузиаст, авто- и мотогонщик, редактор-издатель журнала «Автомобиль». Автор идеи создания первого российского серийного автомобиля. Настаивал на участии «Руссо-Балта» в гонках, чтобы марка приобрела известность и привлекла внимание потенциальных покупателей.

Дмитрий Бондарев (Юра Борисов): инженер-конструктор Русско-Балтийского вагонного завода, участвующий в создании «Руссо-Балта». В фильме принимает участие в Ралли Монако вместе с Андреем Нагелем (в реальности штурманом выступил Вадим Михайлов, но Бондарев — тоже реальная историческая личность).

Лидия (Паулина Андреева): автогонщица, необычная и современная женщина для того времени, возлюбленная Нагеля.

Густав Лист (Ехезкель Лазаров): представитель марки «Бенц» в России, соперник-конкурент Нагеля, Бондарева и их «Руссо-Балта».

Михаил Шидловский (Алексей Гуськов): руководитель Русско-Балтийского вагонного завода, который дал добро на создание автомобилей «Руссо-Балт», поверив в идею Нагеля.

Иван Иванов (Антон Рогачёв): молодой гонщик-испытатель, помогает с гоночными проектами «Руссо-Балта».

Что по машинам?

За внешнее соответствие техники историческим аналогам можно не беспокоиться: строительством реплик руководила команда известного российского конструктора Игоря Ермилина (создатель знаменитой гоночной «Маруси» и многих других). Правда, исторические чертежи почти не сохранились, поэтому в основном ориентироваться пришлось на фотографии и другие исторические свидетельства.

«Эти машины делали в маленьком количестве экземпляров, производство было ручное, поэтому промышленных чертежей почти не сохранилось. Так что для фильма в основном машины разрабатывались на основе фотографий с помощью 3D-моделирования. Политехнический музей предоставил доступ к своей библиотеке и богатому архиву, где мы нашли чертежи двигателя и шасси нашего автомобиля. Другие автомобили — «ФИАТ», «Рено», «Фондю» — с нуля изготовил петербургский реставратор Пётр Чекалев-Демидовский по зарубежным источникам. Единственный «Фондю» сохранился в музее в Нидерландах. Очень сложные погодные условия влияют на работу техники, она, бывает, ломается. Но у нас есть целая команда механиков, которые прямо как на настоящих гонках за 15 минут ремонтируют машины и полностью перебирают узлы. И в снегу, и под дождём всё делается быстро», — Тимур Шагиахмедов, художник-постановщик.

Помимо построенных реплик, которые на ходу и уже даже прокатились по трассе Moscow Raceway, в фильме задействуют экспонаты из Музейного комплекса в Верхней Пышме, а также технику от частных коллекционеров. Такими машинами, конечно, никто не рискует: они появляются в статичных сценах.

Как покажут гонки?

Если совсем коротко — ваш автор пока не знает и знать не может по определению. Кино — сложнопостановочная история, а рабочий процесс и итоговый видеоряд на экране — вещи совсем разные.

Вот, например, как снимался всего лишь один из фрагментов. Борисов кричит «Сбавь обороты!» в пустоту, затем делается дубль с проезжающим мимо автомобилем, и в конце машина заходит на ещё один круг уже без актёра — только на экране мы увидим, как это соберут воедино. Но работа ведётся кропотливо, это уж точно.

«У нас сильный каскадёрский состав, и была проведена серьёзная подготовительная работа, «превизы» гонок. Конечно, технологически снимать гонки сложно, потому что автомобили едут не по асфальту, к которому мы привыкли на современных гоночных трассах. При этом нужно снять артиста так, как необходимо для кадра, и обязательно соблюсти технику безопасности»», — Илья Маланин, режиссёр.

Судя по моим расспросам, многие из съёмочной группы и обладатели главных ролей той же Формулой-1 не увлекаются и условный Drive to Survive не смотрели. Но было видно: все искренне хотят сделать качественный продукт, а не что-то, от чего сколько-нибудь разбирающиеся в гонках будут морщиться, прикрывая глаза.

«Здесь на полигоне у нас были тренировки с каскадёрами. Ребята очень слаженно работают. Среди них наш постановщик автомобильных трюков Мартин Иванов, который, как я узнал позже, подбирал каскадёров для фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Мы разгонялись достаточно быстро, в машине сильно трясёт, подушек безопасности, естественно, нет, ремней безопасности — тоже. Поэтому скорость 70 км/ч ты ощущаешь как на современном автомобиле 100-120 км/ч. Но это стоит того!», — Антон Рогачёв, исполнитель роли пилота Ивана Иванова.

Реплики автомобилей сделали качественные, а в Ленинградской области создатели выстроили чуть ли не полноценную гоночную трассу образца начала XX века. Будут и трибуна, и огромное табло с результатами… Сам трек обильно поливали водой, чтобы получить грязь нужной консистенции. Разумеется, по сюжету не обойдётся и без инцидентов на трассе — насколько они реалистичны, сможем оценить на экране.

«По задумке трасса — это скаковой ипподром, на котором раньше были бега, а затем его специально переделали для кольцевой гонки на автомобилях. Я изучал очень много фотографий того времени, смотрел, как именно проходили гонки. За основу взял французские соревнования на ипподромах начала ХХ века. Конечно, конкретных чертежей мы не использовали — это скорее реконструкция по духу. Получился собирательный, основанный на реальной визуальной фактуре образ»», — Тимур Шагиахмедов, художник-постановщик.

Кстати, настоящего Монте-Карло в фильме не будет. Очевидно, сейчас затруднительно и не очень бюджетно организовать съёмки российского фильма в Монако. Да и Монте-Карло 2025 года уж слишком отличается от себя самого вековой давности, так что роль княжества сыграет Черногория.

«Черногория больше всего подходит по природе, по ландшафту. Там есть очень похожие красивые места, дороги, которые идут прямо вдоль моря. То, что нужно», — отметил Шагиахмедов.

Пожалуй, главным испытанием как для героев фильма, так и для съёмочной группы станет именно Ралли Монако (нынешнее название Ралли Монте-Карло появилось немного позже). С кольцевыми гонками всё понятно: старт, борьба колесо в колесо, аварии, взаимные обгоны, финиш… А вот ты попробуй накалить атмосферу, когда все участники «просто» едут в Монте-Карло из разных точек Европы и борьба, можно сказать, заочная. Удастся ли передать напряжение в этой гонке? Будем верить, что да.

«Это не исторический байопик или документальный фильм, — заранее предупреждает Илья Маланин. — Есть моменты, которые додуманы в силу сюжета, но какие-то основные реперные точки присутствуют. Мы надеемся сделать хорошее кино, которое понравится самому широкому кругу зрителей, в том числе и автомобилистам, и историкам. И они отнесутся к нему доброжелательно, с пониманием».

P. S. Журналисты коротко пообщались и с исполнителями главных ролей Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Из всего забавного диалога выделю вопрос, смогли бы актёры преодолеть более 3000 км на таком автомобиле в суровую зимнюю погоду. Борисов и Янковский дружно ответили, что с таким испытанием, скорее всего, не справились бы и остановились бы на первой же заправке.

P. P. S. Напомню: кинокомпания «Централ Партнершип» планирует выпустить «Битву моторов» в прокат осенью 2026 года.