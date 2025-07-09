Стартовали съемки продолжения «Универа»

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок сериала "Универ. 15 лет спустя" со Стасом Ярушиным, Виталием Гогунским и Марией Кожевниковой.

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Проект станет третьим по счету сезоном продолжения популярнейшего сериала - после сиквелов "10 лет спустя" и "13 лет спустя". В нём будет 12 серий по 45 минут. Возвращение Кожевниковой, не игравшей в предыдущих сиквелах, станет приятным событием для поклонников.

Как анонсируется, персонажи столкнутся "с вызовами, личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных путей". События развернутся спустя два года после финала предыдущего.

В ролях также: Екатерина Молоховская, Денис Бузин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Елена Полянская, Ольга Шеховцова, Маша Кошина, Сергей Пиоро, Антон Остерников и другие.

Даты премьеры пока нет, обещано "скоро". Опубликованы фото со съёмок.