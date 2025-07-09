Начались съемки второго сезона фантастической комедии «Граница миров»

Стартовали съёмки второго сезона фантастической комедии "Граница миров".

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В новых сериях главный герой Лёха живёт с вампирессой Илоной, что вносит причудливые коррективы в его быт. При этом мир проверяет Лёху на прочность.

Режиссёр-постановщик - Алексей Зотов. Среди продюсеров - Фёдор Бондарчук.

В ролях: Даня Киселёв, Денис Нурулин, Николай Добрынин, Илья Любимов, Ангелина Поплавская, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев, Анна Глаубэ, Кристина Корбут и другие.

Запланировано 16 новых серий по 24 минуты. Премьера - в новом сезоне телеканала СТС.