Стартовали съемки сериала «Глазами младенца»

Институт развития интернета сообщает о старте съёмок нетривиального веб-сериала "Глазами младенца".

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Это - камерная комедия, в которой на бытовые катастрофы, семейные драмы и национально-религиозные разногласия зритель будет смотреть, собственно, глазами младенца.

По сюжету молодая пара решает переехать к родителям-агрономам, чтобы накопить на ипотеку. Начинается "мини-война ценностей, взглядов и привычек", ведь в доме оказываются представители сразу трёх поколений, и у каждой - свой взгляд на воспитание ребёнка. Который и будет за этим всем безмолвно наблюдать.

В ролях: народная артистка России Ольга Волкова, заслуженная артистка Татарстана Радуга Мухтарова, Вадим Андреев, Ольга Хохлова, Андрей Мартынов, блогеры Александра Лукьянова, Александр Новиков.

В проекте будет 7 серий по 7 с лишним минут. Он выйдет на площадках ОК и VK. Даты премьеры пока нет.