В России выйдет триллер Рона Ховарда с Джудом Лоу и Аной де Армас

В России 14 августа выходит жёсткий триллер "Эдем" (18+) знаменитого американского режиссёра Рона Ховарда, двухкратного обладателя премии "Оскар" (за "Игры разума").

© Российская Газета

В ролях фильма - звёзды мирового кино. В интернациональный каст вошли: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург и Пол Глисон.

Проект рассказывает о страшных событиях, произошёдших на самом деле в первой половине XX века на Галапагосских островах, где размеренность жизни небольшой коммуны отшельников была нарушена скандальной Баронессой. Её и играет де Армас.

Опубликованы локализованные российские постеры триллера. Официальный русский трейлер можно посмотреть здесь.