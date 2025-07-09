Начались съемки приквела «Манюни»

Стартовали съемки приквела "Манюни" о детстве Ба
Стартовали съёмки нового сериала "Манюня: Детство Ба" - приквела-спин-оффа популярной юношеской франшизы онлайн-кинотеатра Okko.
В ней будет рассказана история 9-летней девочки Розы Шац, известной зрителям как строгая бабушка Манюни Роза Иосифовна - или просто Ба. События будут развиваться в первой половине прошлого века.
Анонсированы двадцать новых эпизодов, которые составят два сезона.
В ролях: Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Катя Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян и другие.
Генеральные продюсеры - братья Гевонд и Сарик Андреасян.
Опубликованы первые фото со съёмок.