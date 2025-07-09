Названы самые узнаваемые герои в России

Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые узнаваемые в России, говорится в результатах исследования IPSOS «Новое поколение».

© кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Согласно последнему исследованию потребительского поведения, стиля жизни и медиа предпочтений детей и подростков, а также покупательского поведения их мам компании Ipsos «Новое поколение», мультсериалы «Простоквашино» и «Ну, погоди!» стали лидерами по знанию в детской аудитории, заняв первое и второе места. Опрос проходил в начале 2025 года среди детей и подростков от 4 до 15 лет.

«"Простоквашино" и "Ну, погоди!" пользуются популярностью уже несколько десятилетий, что укрепляет связь между поколениями. Именно поэтому мы в компании создаем вокруг этих героев целые мультивселенные: спектакли, коллаборации с крупными сторонними брендами, мир Roblox, мобильные игры — это и многое другое населяют Кот Матроскин, Дядя Фёдор, Шарик, а также хулиганистый Волк и Заяц. Это, безусловно, способствует привлечению внимая широкого круга зрителей», — сказала руководитель департамента аналитики Киностудии «Союзмультфильм» Юлия Кукушкина.

В 2024 году мультсериалы «Простоквашино» и «Ну погоди!», а также еще ряд мультфильмов и мультгероев «Союзмультфильма» уже занимали лидерские позиции в рейтингах самых узнаваемых и любимых в России, согласно исследованиям компании IPSOS. В ТОП-10 также оказались: «Чебурашка» (8 место) и «Винни Пух» (10 место), отмечает «Радиоточка НСН».