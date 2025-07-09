Фрэнк Дребин-младший и другие: появились новые кадры перезапуска «Голого пистолета»
Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном в главной роли. На кадрах можно увидеть персонажа актёра и других.
Свежие кадры фильма
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.
Также в актёрский состав вошли Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон и другие. Режиссёром картины выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+.
Премьера перезапуска «Голого пистолета» в мировом прокате состоится 1 августа.