Каким получился новый мультфильм «Элио»

Вы слышали о космической новинке от Pixar? Нет? Чтож, тогда мы с радостью вам о ней расскажем. «Элио» — незаслуженно затерявшаяся среди навалившихся со всех сторон ремейков анимационная лента о сложности принятия себя и близких, о дружбе и одиночестве, об обмане и последствиях. Её сложно заметить из-за отсутствия большой рекламной компании и, возможно, этот мультфильм не выйдет в кинопрокат в России. В обзоре от Тлум.Ру предлагаем вместе рассмотреть «Элио» со всех сторон и понять, достаточно ли он хорош, чтобы занять место в сердцах зрителей наравне с шедеврами студии.

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О чём?

В духе классических мультфильмов Disney, главный герой — 11-летний мальчик Элио — сирота. После гибели родителей, его воспитанием занимается тётя Ольга, которая служит в космических войсках и из-за своей работы не может уделять племяннику много времени. Мальчик очень любит космос и надеется, что когда-нибудь инопланетяне заберут его с Земли. Дома он даже не пытается заводить друзей, наоборот провоцируя сверстников своим поведением. Наладить контакт с Ольгой мальчик тоже не настроен. Он уверен, что портит тёте жизнь, и убеждается в этом, подслушав её разговор с коллегами, после того, как спровоцировал драку. Но, кроме этого разговора, Элио подслушивает ещё и то, что пришельцы, в ответ на послание с космического корабля «Вояджер-1», присылают из космоса сигнал о готовности к переговорам. Тогда герой в тайне записывает им ответ, где рассказывает о своих лучших качествах.

И вот, пока Ольга планирует отправить Элио в военный лагерь, чтобы улучшить его дисциплину и помочь ему найти друзей, сам мальчик готовится попасть в гости в далёкий космос. И вот, в разгар подростковой драки в лагере, инопланетное вмешательство случается. Наш герой попадает в «Коммуниверс», межпланетную организацию, где собираются лучшие умы и лидеры разных планет. Послы со всего космоса принимают мальчика за лидера Земли, заменяют его клоном и предлагают остаться, если он сможет доказать свою ценность. И, как нельзя кстати, в противостояние с «Коммуниверс» вступает кошмарный завоеватель — Лорд Григон, и теперь Элио должен придумать, как урегулировать сложившийся конфликт. Так Элио оказывается втянут в круговорот лжи и обманов, взрослых решений и ответственности, которую приходится нести. Но, спойлер, всё закончится хорошо.

Сильные стороны

Визуал. Одним из главных плюсов анимационной ленты является космически сказочная картинка. Нет, буквально! Космос и пришельцы здесь не холодный, безграничный и загадочный, а живой, яркий и полный волшебных красивых миров и существ. Визуал зачаровывает и приковывает внимание зрителя настолько, что оторваться невозможно.

Техническая часть. Музыкальное сопровождение мульфильма также на высоте. Хорош и каст актёров озвучки, и состав съёмочной команды. Например, Ольгу озвучивает Зои Саландер, а режиссёрское кресло занимал Эдриан Молина (ранее работавший над «Тайной Коко»).

Посыл. История стремится показать, что, даже если ты ощущаешь себя одиноким среди людей, стоит дать им шанс. Обязательно найдутся те, кто поймут и примут тебя. А может, ты и сам разглядишь близких с новой стороны. Но, кроме основного, красной нитью идущего скволь повествование, смысла, есть ещё несколько важных посланий, оставленных создателями для зрителей.

Это, конечно же, значение семьи в жизни каждого существа. Сколь разными бы мы ни были, только семья способна дать безусловную любовь и чувство защищенности.

А ещё мультфильм показывает, как важно отвечать за свои поступки и к каким страшным последствиям может привести ложь. И что не стоит брать на себя больше, чем можешь вынести. Не страшно рассказать о случившемся, нужно быть честным с самим собой и другими.

Инопланетяне. Они классные, яркие и очень интересные. Даже безмолвные фоновые персонажи остаются в памяти, а, казалось бы, не привлекательный внешне Глордон и его грозный отец без своей брони вызывают искреннее умиление.

Сцена после титров. Да, тут и такая есть. И эта сцена — одновременно и намёк на вторую часть, и ответ на вопрос: как сложилась судьба героев? Приятный бонус после приятного просмотра.

Слабые стороны

Высокий темп повествования. Из-за скорости, с которой сменяются события мультфильма, повествование кажется очень сумбурным.

Сюжетные дыры. Многие моменты раскрыты не достаточно. Мы не можем в полной мере прочувствовать конфликт между Элио и Ольгой, не можем понять, почему мальчик не пытается завести друзей на Земле. Виной тому — полная переделка мультфильма на финальном этапе, но подробнее об этом — ниже.

Отсутствие глубины. Лента нацелена сразу на несколько больших тем, поэтому каждую из них она затрагивает лишь вскользь, не углубляясь и не развивая их в полной мере.

Что в итоге?

«Элио» — не плохой мультфильм, яркий, красивый и добрый. Но на фоне более ярких картин, таких как, например, новые части «Головоломки» или «Зверополиса», он меркнет. В нём не так много минусов, но и какой-то уникальности, влюбляющей в себя с первого взгляда, нет.

Возможно, виной тому — полная переделка мультфильма на финальном этапе. Отзывы после первичного показа продемонстрировали, что сюжет не впечатлил никого из зрителей. То, что историю перекроили, «съело» большую часть повествования, и многие моменты, даже те, которые были показаны в первых тизерах и трейлерах, были уничтожены. Поэтому, у зрителя осталось меньше возможностей выстроить эмоциональную связь с героями и проникнуться их проблемами. Да и прошлое Элио, его переживание травмы, после потери родителей, осталось за кадром.

Также переделка «Элио» стоила студии больших трат, и теперь на большую промо-компанию лента может не рассчитывать. Это, в свою очередь лишает зрителя возможности составить достаточно представлений и ожиданий, связанных с мультфильмом. Такая череда неприятностей точно повлияет на то, как аудитория встретит и оценит ленту.

Мы надеемся, что у «Элио» есть шанс запомниться и получить продолжение. Яркий и сказочный космос этого заслуживает.