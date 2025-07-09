Режиссер Любовь Марецкая сняла фильм о священнике, прошедшем плен и пытки

Протоирей Владимир Марецкий для луганчан больше, чем священник. Он одним из первых поддержал ополченцев Донбасса, которые отбили атаки нацбатальонов, шедших покарать пророссийски настроенных жителей.

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"Бронежилет - это хорошо, но бойцам на войне нужна и духовная защита", - объясняет отец Владимир свою позицию.

В 2014 году автомобиль, в котором находился батюшка вместе с другими мирными жителями, расстреляли боевики батальона "Айдар" (признан в РФ террористическим и запрещен). Отцу Владимиру удалось выжить, но он попал в плен, где прошел через нечеловеческие пытки и издевательства.

Вернувшись домой, священник продолжил окормлять бойцов, он так и прошел в одном строю с солдатами и офицерами всю историю Донбасского сопротивления, а затем и спецоперацию… Лишь недавно из-за проблем со здоровьем батюшка покинул армию.

Столь сильная духовная история не могла кануть в безвестности. Это понимали все, в что числе и его дочь, режиссер Любовь Марецкая. Сейчас она заканчивает работу над художественно-документальном фильме о своем отце. Лента так и называется - "Отец".

16 июля в столичном кинотеатре "Иллюзион" ожидается премьера.

"Этот фильм для меня - не просто художественное произведение, а глубокое личное переживание. Я открываю двери своего дома зрителю, позволяя ему узнать мою семью и историю моего отца. - Рассказала "РГ" Любовь. - Отец не только герой, но и человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям. Его стойкость и человечность в условиях войны служат примером для нас всех".

Создатели фильма - это молодые люди со всей страны - тоже совершили небольшой подвиг. Ради правды в кадре все реконструкции сняты в тех самых местах, где и происходили рассказанные священником события. В том числе группа работала на передовой.

Особый драматизм - в реконструкциях участвовали ополченцы и местные жители, не давшие вырвать Луганщину из русского мира. Одну из ролей - как раз ополченца - в фильме сыграл водитель скорой помощи Дмитрий Думчий.

"Пожалуй, самой сложной, но больше физически, была сцена захвата в плен. Она же, как элемент экшн и запомнилась, хотя не менее при этом запоминающимися были и съемки в настоящем храме - там действительно о многом задумываешься. - Рассказывает Дмитрий. - Для себя из проекта вынес в первую очередь это знакомство с отцом Владимиром, который своей духовной силой удивляет и в очередной раз осознаешь, что наше дело правое".

Снимались в проекте и профессиональные актеры. Один из них Николай Ляховец, заслуженный артист ЛНР, участник СВО. В фильме "Отец" у него роль следователя СБУ.

"Я в жизни человек добрый, ответственный, законопослушный. Роль СБУшника - противоположность моей жизни. - Делится впечатлениями от проделанной работы Николай. - Но я, актер профессионал, который в театре сыграл больше 100 ролей и благодаря моему опыту актерскому, трудностей, в целом, не возникало".

Николай уверен, что фильм "Отец" должны увидеть, как много больше людей:

"Чтобы понимали, что происходило у нас здесь, на Донбассе, и кто такие герои Донбасса. Чтобы люди делали выводы, и это никогда не повторялось. Никогда не разжигался огонь вражды..."

А какова роль в фильме самого священника? Помимо проникновенного и откровенного рассказа под камеру, протоирей Владимир Марецкий сам активно работал над сценарием и играл сам себя в постановочных сценах. Что, безусловно, повышает градус правдивости в отснятом материале. И делает фильм максимально пронзительным.

"Отец" только начинает свой путь к зрителю. На данный момент известно, что помимо Москвы ленту Любови Марецкой покажут более чем в 25 городах России, в том числе на освобожденной территории.