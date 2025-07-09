Режиссер Любовь Марецкая сняла фильм об отце-священнике, прошедшем плен и пытки

Российская Газета

Протоирей Владимир Марецкий для луганчан больше, чем священник. Он одним из первых поддержал ополченцев Донбасса, которые отбили атаки нацбатальонов, шедших покарать пророссийски настроенных жителей.

Режиссер Любовь Марецкая сняла фильм о священнике, прошедшем плен и пытки
© Российская Газета
"Бронежилет - это хорошо, но бойцам на войне нужна и духовная защита", - объясняет отец Владимир свою позицию.

В 2014 году автомобиль, в котором находился батюшка вместе с другими мирными жителями, расстреляли боевики батальона "Айдар" (признан в РФ террористическим и запрещен). Отцу Владимиру удалось выжить, но он попал в плен, где прошел через нечеловеческие пытки и издевательства.

Вернувшись домой, священник продолжил окормлять бойцов, он так и прошел в одном строю с солдатами и офицерами всю историю Донбасского сопротивления, а затем и спецоперацию… Лишь недавно из-за проблем со здоровьем батюшка покинул армию.

Столь сильная духовная история не могла кануть в безвестности. Это понимали все, в что числе и его дочь, режиссер Любовь Марецкая. Сейчас она заканчивает работу над художественно-документальном фильме о своем отце. Лента так и называется - "Отец".

16 июля в столичном кинотеатре "Иллюзион" ожидается премьера.

"Этот фильм для меня - не просто художественное произведение, а глубокое личное переживание. Я открываю двери своего дома зрителю, позволяя ему узнать мою семью и историю моего отца. - Рассказала "РГ" Любовь. - Отец не только герой, но и человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям. Его стойкость и человечность в условиях войны служат примером для нас всех".

Создатели фильма - это молодые люди со всей страны - тоже совершили небольшой подвиг. Ради правды в кадре все реконструкции сняты в тех самых местах, где и происходили рассказанные священником события. В том числе группа работала на передовой.

Особый драматизм - в реконструкциях участвовали ополченцы и местные жители, не давшие вырвать Луганщину из русского мира. Одну из ролей - как раз ополченца - в фильме сыграл водитель скорой помощи Дмитрий Думчий.

"Пожалуй, самой сложной, но больше физически, была сцена захвата в плен. Она же, как элемент экшн и запомнилась, хотя не менее при этом запоминающимися были и съемки в настоящем храме - там действительно о многом задумываешься. - Рассказывает Дмитрий. - Для себя из проекта вынес в первую очередь это знакомство с отцом Владимиром, который своей духовной силой удивляет и в очередной раз осознаешь, что наше дело правое".

Снимались в проекте и профессиональные актеры. Один из них Николай Ляховец, заслуженный артист ЛНР, участник СВО. В фильме "Отец" у него роль следователя СБУ.

"Я в жизни человек добрый, ответственный, законопослушный. Роль СБУшника - противоположность моей жизни. - Делится впечатлениями от проделанной работы Николай. - Но я, актер профессионал, который в театре сыграл больше 100 ролей и благодаря моему опыту актерскому, трудностей, в целом, не возникало".

Николай уверен, что фильм "Отец" должны увидеть, как много больше людей:

"Чтобы понимали, что происходило у нас здесь, на Донбассе, и кто такие герои Донбасса. Чтобы люди делали выводы, и это никогда не повторялось. Никогда не разжигался огонь вражды..."

А какова роль в фильме самого священника? Помимо проникновенного и откровенного рассказа под камеру, протоирей Владимир Марецкий сам активно работал над сценарием и играл сам себя в постановочных сценах. Что, безусловно, повышает градус правдивости в отснятом материале. И делает фильм максимально пронзительным.

"Отец" только начинает свой путь к зрителю. На данный момент известно, что помимо Москвы ленту Любови Марецкой покажут более чем в 25 городах России, в том числе на освобожденной территории.