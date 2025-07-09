Собянин рассказал о возрождении Киностудии Горького

Масштабное обновление Киностудии Горького близится к концу. К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход строительных работ по модернизации павильонов, в ряде которых были созданы многие фильмы, вошедшие в золотую коллекцию российского и мирового кино.

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"Мы продолжаем отстраивать, по сути, заново Киностудию Горького, одну из старейших в нашей стране, - рассказал журналистам глава города. - Если на площадке на улице Сергея Эйзенштейна частично реконструируем, частично строим, то в Валдайском проезде снесены все старые корпуса, которые морально и физически устарели и вообще уже много- много лет не использовались для съемок кино. Мы создаем заново студийный комплекс мирового уровня".

По словам Собянина, площадка на улице Сергея Эйзенштейна должна быть готова уже к осени этого года и тогда же начать полноценно работать. Между тем, два года назад, когда по указу президента страны киностудия перешла в собственность Москвы, износ помещений там превышал 60 процентов. А здания на другой площадке - в Валдайском проезде, были даже аварийными и от них хотели избавиться как от непрофильных. Сейчас там на месте корпусов научно- производственного института строятся два современных комплекса общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Один из них будет гигантским павильоном, в котором легко поместятся декорации высотой с двенадцатиэтажный дом.

"Здание уже построено, - прокомментировал руководитель компании-застройщика Алексей Добашин. - Сейчас дело за пусконаладчиками, которые будут доводить его как космический корабль или подводную лодку до последнего винтика, чтобы все работало и можно было передать новостройку искусству".

Таких студийных павильонов в нашей стране не существует, отметил мэр:

"И это, конечно, большой шаг по развитию московского кино и в целом российского кинопроизводства. Работы идут очень активно. Буквально за несколько месяцев возведены такие современные корпуса. Надеюсь, что до конца года весь этот студийный комплекс будет введен в строй".

В итоге площади легендарной студии по словам мэра увеличатся более чем в два раза - до 100 тысяч квадратных метров. В современных высокотехнологичных павильонах можно будет реализовывать проекты любой сложности.

Но и сейчас киностудия Горького не простаивает. В ее действующих павильонах на улице Сергея Эйзенштейна идут съемки множества популярных лент, а также ТВ- шоу, таких как "Привет, Андрей", "Песни от всей души с Андреем Малаховым", "Мужское и женское" с Александром Гордоном и Юлией Барановской и многих других. За последние пять лет фильмы легендарной студии получили 45 наград и побывали в 17 странах - в Италии, Франции, США и других. Сама же студия стала частью Московского кинокластера, в который помимо нее входят кинопарк "Москино" в Новой Москве - комплекс для натурных съемок под открытым небом, и кинозавод на Рязанском проспекте - современный киномедиакластер полного цикла.