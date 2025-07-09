Писательница Устинова назвала любимые современные фильмы

Татьяна Устинова заявила НСН, что мечтает написать сценарий к семейному кино и перечислила современные фильмы, которые ей очень понравились.

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Писатель Татьяна Устинова призналась спецкору НСН, что очень любит сказки и семейное кино, и рассказала, какие фильмы последних лет впечатлили ее сильнее всего.

«Фестиваль семейного кино — это совершенно превосходная история. Я очень большой любитель семейного кино, и когда удается посмотреть то, что можно посмотреть вместе с детьми и что не скучно родителям, это очень большое достижение. Я обожаю сказки, мне очень нравится фильм “Огниво” Александра Войтинского. На днях я посмотрела “На деревню дедушке”, еще мне нравится “Сто лет тому вперед”. А еще я очень люблю детективы, “Инспектор Гаврилов”, например», — сказала Устинова.

Собеседница НСН добавила, что сама собирается написать сценарий к кинофильму для семейного просмотра.

«Я заканчиваю роман и очень хочу написать один сценарий, просто мечтаю. Хотя мне никогда в жизни не хотелось писать сценарии — для меня это просто каторга. Какой — пока не скажу, но он как раз будет для семейного просмотра», — подытожила она.

Ранее актриса Оксана Сташенко заявила, что написала сценарий к короткометражке «Вовка», в которой преодолеть конфликт в семье помогает детская мудрость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».