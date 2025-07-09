Появились новые подробности о продолжении «Киберслава»

У долгожданного продолжения славянского киберпанк-фэнтези-аниме "Киберслав" появились новые промо-материалы.

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Напомним, первая серия долгостроя всё-таки вышла онлайн 31 декабря прошлого года, а сам проект анонсировался впервые ещё в 2018 году. После чего новости о "Киберславе" вновь перестали поступать.

При этом первая серия получилась удачной и понравилась публике: "Киберслав" занял 42 место в топ-250 лучших сериалов агрегатора, рейтинг - 8,5 балла по оценкам более 175 000 зрителей.

И вот теперь, наконец, сообщается, что остальные серии выйдут в этом году. График появится позже.

На озвучании мультсериала работали Иван Жарков, Пётр Гланц, Валентина Ляпина и Глеб Калюжный.