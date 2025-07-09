Готовится к выходу остросюжетный сериал «Таксопарк №13»

Остросюжетный сериал "Таксопарк №13" - детектив о бывшем инспекторе ГИБДД, который ищет убийц жены, выйдет на платформе Premier 17 июля. Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

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Главный герой "Таксопарка №13" - инспектор ГИБДД Сергей Есаулов, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь Сергея в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Главный герой мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования - Сергей решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Есаулов устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым.

Главную роль в сериале исполнил Павел Харланчук. Также снимались: Никита Тарасов, Павел Чернышев, Алексей Дмитриев и Сослан Фидаров. Режиссер - Павел Емелин, автор сценария - Валентин Савицкий.