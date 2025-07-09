Сериал «Хутор» выйдет сразу в двух онлайн-кинотеатрах

Долгожданный комедийный сериал "Хутор" с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко в главных ролях начнут показывать 10 июля сразу в двух онлайн-кинотеатрах Start и Premier. А в августе сериал покажет телеканал ТНТ.

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По сюжету самопровозглашенный финансовый гуру Артем (Сергей Романович) сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать все с чистого листа. Но вместо этого Артема находит полиция и отправляет на Хутор - в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто "сбился с пути".

Хутором заправляет суровый Батя (Гоша Куценко) - бывший бизнесмен, ныне духовный лидер и наставник. Здесь нет ни интернета, ни телефонов, ни единого намека на цивилизацию. Зато есть колхозные порядки, трудотерапия, кнут, пряник… и очень личная причина, по которой заправляющий Батя так всерьез берется за перевоспитание Артема....

Режиссер Илья Силаев, известный по работе над такими проектами, как "ИП Пирогова" и "Сестры", подчеркивает, что главный герой - сирота, он никогда не знал поддержки, не знал такой настоящей семейной любви, всегда заботился о себе самостоятельно. Через приключения, через все эти невероятные события он попадает в семью:

"А как мы все знаем, семья это довольно сложная система. Да, хутор - это люди со своими желаниями, представлениями о том, как надо и как не надо, и тем не менее, наш главный герой обретает семью. И, наконец, перестает быть одиночкой. И, да, добрые комедии всегда актуальны".

Также снимались Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин и другие.