Что известно о продолжении сериала «Мажор»

Первый сезон российского сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли вышел более 10 лет назад. С тех пор проект неоднократно попадал в топы отечественных стримингов, а согласно статистике сервиса «Вордстат», ежемесячно «Мажора» ищут от 120 до 500 тысяч человек — и это с учетом того, что последний на данный момент сезон вышел в 2022 году. Впрочем, продолжению все же быть: об этом создатели сообщили еще два года назад. Когда может выйти пятый сезон сериала «Мажор», кто в нем сыграет и что произойдет с главными героями, выяснила «Лента.ру».

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«Мажора»: Главное о сериале

Дата выхода

О том, что у «Мажора» появится продолжение, заговорили еще в 2023 году. Однако точной даты выхода серий пятого сезона пока нет: изначально премьера должна была состояться осенью 2024 года, но потом ее перенесли на год.

Ожидается, что пятый сезон «Мажора» выйдет осенью 2025 года

Некоторые СМИ пишут, что шоу может стартовать в начале 2026-го. Трейлера к 5-му сезону и графика выхода всех серий в сети пока нет.

Сюжет

Предыдущие части

Игорь Соколовский (Павел Прилучный) — безбашенный московский мажор. Он ездит на дорогом спорткаре, живет в роскошной квартире, встречается с шикарными девушками, тусуется в элитных клубах и просто прожигает жизнь — все, конечно же, на деньги отца бизнесмена (Александр Дьяченко). Матери Соколовского не стало, когда тот был еще ребенком, и отец не уделял ему должного внимания, откупаясь крупными суммами и дорогими вещами.

Однажды на вечеринке друга Игоря пытаются задержать за хранение наркотиков: спасая товарища, парень ввязывается в драку с полицейскими. Отцу такое поведение неуправляемого отпрыска наконец надоедает, и он блокирует все его банковские счета — а еще отправляет сына на обычную работу, в то самое московское отделение полиции №19, с сотрудниками которого Соколовский подрался.

Первое время мажор воспринимает происходящее как временные трудности и надеется, что отец вот-вот сменит гнев на милость и вернет сыну привычную беззаботную жизнь. Но пока этого не произошло, Игорь действительно вынужден работать в полиции с обычными людьми, выживающими на скромную зарплату. А еще он влюбляется в свою начальницу — капитана Викторию Родионову (Карина Разумовская).

Заодно Соколовский решает расследовать смерть матери — и выходит на конкурента отца, олигарха Аркадия Игнатьева

В конце первого сезона, когда от рук нанятого Игнатьевым (Игорь Жижикин) киллера погибает и отец Соколовского, жизнь Игоря окончательно меняется. На протяжении последующих частей сериала парень будет пытаться отомстить за родителей. За это время из столичного мажора он превратится в «честного мента» — такого, каким обещал стать своему отцу.

Четвертый сезон, действие в котором разворачивается через девять лет после событий третьего, не продолжает историю Соколовского в рядах МВД. Игорь уходит из органов, выясняет, что у него от Вики есть маленькая дочь Соня (Виталия Корниенко), и старается стать хорошим отцом. В то же время неизвестный расправляется с сестрой Вики Аней (Дана Абызова), а сам Игорь начинает терять память. Затем уходят из жизни еще несколько человек из окружения мажора — подозревать в этом начинают именно его. Сезон имел невероятный успех: в июле 2022 года, менее чем за три недели с момента премьеры, его посмотрели более миллиона человек.

Осторожно, спойлеры!

Чем закончился 4-й сезон «Мажора»

Герои противостоят главному антагонисту сезона — Валере Симоненко (Владимир Селезнев). Он угрожает расправой Ване (Павел Чинарев), другу Соколовского, и похищает Соню. Выясняется также, что именно Симоненко убил Андрея Пряникова (Дмитрий Шевченко), бывшего начальника Соколовского, и столкнул Игнатьева. Бывшая возлюбленная Игоря Катя (Любовь Аксенова) закрывает Соню от пули, жертвуя собой. В это время на дачу Валеры, где происходит перестрелка, врывается спецназ. Валеру арестовывают.

После четвертого сезона вышел полнометражный фильм «Мажор в Сочи». По его сюжету главный герой вместе с дочерью Соней переезжает на юг и задумывает открыть отель. Однако Игорь и здесь находит неприятности, вступив в конфликт с местными авторитетами.

Кроме того, до пятого сезона уже успел выйти спецэпизод «Мажор 10 лет», а еще ожидается премьера полнометражки «Мажор в Дубае» — в ней Игорю придется разбираться с неприятностями своего товарища, мечтающего разбогатеть в ОАЭ.

О чем будет пятый сезон

Пятый сезон «Мажора» станет прямым продолжением «Мажора в Дубае». Что именно покажут в сериале, пока не афишируют. Однако точно известно, что в нем продолжится история Игоря Соколовского и его агентства «Честные люди».

«Самое главное — это история, в которую попадает Игорь Соколовский. Помимо разоблачения главного антагониста, Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами, ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит будущее героя вне зависимости от того, победит он или проиграет», — заинтриговал зрителей креативный продюсер и шоураннер Максим Полинский.

Исполнитель главной роли Павел Прилучный, в свою очередь, обещает, что в пятом сезоне будет больше веселья, динамики и драмы.

Производство

Съемки пятого сезона «Мажора» проходили в Сочи и закончились в апреле 2025 года. По сюжету Игорь вместе с дочерью Соней решает открыть здесь отель — такая идея появилась у них еще в четвертом сезоне, а в пятом дело дойдет до реализации.

Одной из необычных локаций, где проходили съемки пятого сезона, стали «сочинские фавелы» — кварталы домов, надстроенных над гаражами. Как правило, это незаконные постройки, но в них живут люди: здесь можно найти целые гаражные многоэтажки. Нередко квартиры в таких домах сдают в аренду на лето.

Кроме самого Сочи, сериал снимали и в окрестностях — в Анапе, Новороссийске, в Красной Поляне и у заказника Большой Утриш.

Актеры и роли

В пятом сезоне практически не будет главных актеров из первых сезонов, за исключением Прилучного и Обласова, но Кирилл Кяро (он сыграет главного антагониста Берта), Мария Золотухина и Антон Шаврин.

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