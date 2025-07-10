Что известно о продолжении сериала «Мажор»

Сериал «Мажор», 5-й сезон, 2025 год: что известно о продолжении криминальной драмы с Павлом Прилучным
Первый сезон российского сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли вышел более 10 лет назад. С тех пор проект неоднократно попадал в топы отечественных стримингов, а согласно статистике сервиса «Вордстат», ежемесячно «Мажора» ищут от 120 до 500 тысяч человек — и это с учетом того, что последний на данный момент сезон вышел в 2022 году. Впрочем, продолжению все же быть: об этом создатели сообщили еще два года назад. Когда может выйти пятый сезон сериала «Мажор», кто в нем сыграет и что произойдет с главными героями, выяснила «Лента.ру».
«Мажора»: Главное о сериале
- Страна: Россия
- Жанры: драма, криминал, детектив
- Сезоны: 4 (2014 — 2022)
- Продолжительность одной серии: 50 минут
- Где смотреть: Первый канал, «Кинопоиск», ivi, Premier
- Режиссеры: Константин Статский, Николай Булыгин, Максим Полинский, Игорь Твердохлебов, Нурбек Эген
- В главных ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов и Денис Шведов
Дата выхода
О том, что у «Мажора» появится продолжение, заговорили еще в 2023 году. Однако точной даты выхода серий пятого сезона пока нет: изначально премьера должна была состояться осенью 2024 года, но потом ее перенесли на год.
Ожидается, что пятый сезон «Мажора» выйдет осенью 2025 года
Некоторые СМИ пишут, что шоу может стартовать в начале 2026-го. Трейлера к 5-му сезону и графика выхода всех серий в сети пока нет.
Сюжет
Предыдущие части
Игорь Соколовский (Павел Прилучный) — безбашенный московский мажор. Он ездит на дорогом спорткаре, живет в роскошной квартире, встречается с шикарными девушками, тусуется в элитных клубах и просто прожигает жизнь — все, конечно же, на деньги отца бизнесмена (Александр Дьяченко). Матери Соколовского не стало, когда тот был еще ребенком, и отец не уделял ему должного внимания, откупаясь крупными суммами и дорогими вещами.
Однажды на вечеринке друга Игоря пытаются задержать за хранение наркотиков: спасая товарища, парень ввязывается в драку с полицейскими. Отцу такое поведение неуправляемого отпрыска наконец надоедает, и он блокирует все его банковские счета — а еще отправляет сына на обычную работу, в то самое московское отделение полиции №19, с сотрудниками которого Соколовский подрался.
Первое время мажор воспринимает происходящее как временные трудности и надеется, что отец вот-вот сменит гнев на милость и вернет сыну привычную беззаботную жизнь. Но пока этого не произошло, Игорь действительно вынужден работать в полиции с обычными людьми, выживающими на скромную зарплату. А еще он влюбляется в свою начальницу — капитана Викторию Родионову (Карина Разумовская).
Заодно Соколовский решает расследовать смерть матери — и выходит на конкурента отца, олигарха Аркадия Игнатьева
В конце первого сезона, когда от рук нанятого Игнатьевым (Игорь Жижикин) киллера погибает и отец Соколовского, жизнь Игоря окончательно меняется. На протяжении последующих частей сериала парень будет пытаться отомстить за родителей. За это время из столичного мажора он превратится в «честного мента» — такого, каким обещал стать своему отцу.
Четвертый сезон, действие в котором разворачивается через девять лет после событий третьего, не продолжает историю Соколовского в рядах МВД. Игорь уходит из органов, выясняет, что у него от Вики есть маленькая дочь Соня (Виталия Корниенко), и старается стать хорошим отцом. В то же время неизвестный расправляется с сестрой Вики Аней (Дана Абызова), а сам Игорь начинает терять память. Затем уходят из жизни еще несколько человек из окружения мажора — подозревать в этом начинают именно его. Сезон имел невероятный успех: в июле 2022 года, менее чем за три недели с момента премьеры, его посмотрели более миллиона человек.
Осторожно, спойлеры!
Чем закончился 4-й сезон «Мажора»
Герои противостоят главному антагонисту сезона — Валере Симоненко (Владимир Селезнев). Он угрожает расправой Ване (Павел Чинарев), другу Соколовского, и похищает Соню. Выясняется также, что именно Симоненко убил Андрея Пряникова (Дмитрий Шевченко), бывшего начальника Соколовского, и столкнул Игнатьева. Бывшая возлюбленная Игоря Катя (Любовь Аксенова) закрывает Соню от пули, жертвуя собой. В это время на дачу Валеры, где происходит перестрелка, врывается спецназ. Валеру арестовывают.
После четвертого сезона вышел полнометражный фильм «Мажор в Сочи». По его сюжету главный герой вместе с дочерью Соней переезжает на юг и задумывает открыть отель. Однако Игорь и здесь находит неприятности, вступив в конфликт с местными авторитетами.
Кроме того, до пятого сезона уже успел выйти спецэпизод «Мажор 10 лет», а еще ожидается премьера полнометражки «Мажор в Дубае» — в ней Игорю придется разбираться с неприятностями своего товарища, мечтающего разбогатеть в ОАЭ.
О чем будет пятый сезон
Пятый сезон «Мажора» станет прямым продолжением «Мажора в Дубае». Что именно покажут в сериале, пока не афишируют. Однако точно известно, что в нем продолжится история Игоря Соколовского и его агентства «Честные люди».
«Самое главное — это история, в которую попадает Игорь Соколовский. Помимо разоблачения главного антагониста, Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами, ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит будущее героя вне зависимости от того, победит он или проиграет», — заинтриговал зрителей креативный продюсер и шоураннер Максим Полинский.
Исполнитель главной роли Павел Прилучный, в свою очередь, обещает, что в пятом сезоне будет больше веселья, динамики и драмы.
Производство
Съемки пятого сезона «Мажора» проходили в Сочи и закончились в апреле 2025 года. По сюжету Игорь вместе с дочерью Соней решает открыть здесь отель — такая идея появилась у них еще в четвертом сезоне, а в пятом дело дойдет до реализации.
Одной из необычных локаций, где проходили съемки пятого сезона, стали «сочинские фавелы» — кварталы домов, надстроенных над гаражами. Как правило, это незаконные постройки, но в них живут люди: здесь можно найти целые гаражные многоэтажки. Нередко квартиры в таких домах сдают в аренду на лето.
Кроме самого Сочи, сериал снимали и в окрестностях — в Анапе, Новороссийске, в Красной Поляне и у заказника Большой Утриш.
Актеры и роли
- Павел Прилучный — Игорь Соколовский, бывший московский мажор. По требованию отца поступил на службу в полицию и со временем изменился, превратившись из избалованного парня в честного и опытного оперативника. В последних сезонах личная жизнь Игоря отходит на второй план: он занимается бизнесом и воспитывает дочь Соню.
- Александр Обласов — Евгений Аверьянов, бывший полицейский и коллега Соколовского, его близкий друг. Дослужился до старшего следователя СК, воспитывает сына.
- Анна Цуканова-Котт — Нина, жена Евгения Аверьянова, дочь олигарха.
- Виталия Корниенко — Соня, дочь Игоря Соколовского от его бывшей начальницы Виктории Родионовой. О существовании дочери Игорь узнал лишь спустя девять лет.
- Павел Чинарев — Иван Соловьев, бывший профессиональный автоугонщик и друг Соколовского.
В пятом сезоне практически не будет главных актеров из первых сезонов, за исключением Прилучного и Обласова, но Кирилл Кяро (он сыграет главного антагониста Берта), Мария Золотухина и Антон Шаврин.
Интересные факты о сериале «Мажор»
- Режиссер первого сезона Константин Статский уже работал с Прилучным над нашумевшим сериалом «Закрытая школа». Типаж героя Прилучного в этом сериале очень похож на Игоря Соколовского, поэтому именно его пригласили сыграть избалованного мажора. Кстати, главную роль артист получил почти перед самым стартом съемок.
- Трюки на площадке Павел Прилучный исполнял сам, но, конечно же, его к этому готовили профессиональные постановщики. В одной из сцен, управляя пожарной машиной, Прилучный даже чуть не врезался в съемочную группу.
- Карина Разумовская сначала невзлюбила Прилучного — коллега показался ей высокомерным и наглым. Правда, потом она изменила свое мнение.
- Сериал снимали не только в Москве: в некоторых сценах можно узнать Санкт-Петербург, Калининград, Киев и Тернополь.
- В четвертом сезоне Прилучный снимался в парике. Актер не успел отрастить волосы после съемок проекта «В клетке», где его герой носил короткую стрижку. А еще в это время он восстанавливался после операции на челюсть и не мог нормально разговаривать — но в сериале, уверен Прилучный, этого не слышно.
- В 2016 году права на показ «Мажора» приобрел американский стриминг Netflix — там сериал транслировали под заголовком Silver Spoon, то есть «Серебряная ложка». Это отсылает к английской идиоме Being born with a silver spoon in your mouth — «Родиться с серебряной ложкой во рту». А само выражение Silver Spoon означает то же самое, что русское слово «мажор».
- В 2024 году в эфир вышла южнокорейская адаптация «Мажора» под названием Flex x Cop — «Чеболь против детектива». Он рассказывает о наследнике крупного корейского концерна, который попадает на работу в полицию.
- В «Мажоре» можно заметить отсылки к другим проектам продюсерской компании «Среда» (она отвечает за создание «Мажора», «Метода», «Трассы», «Триггера» и других нашумевших шоу). Например, в «Мажор. Фильм» есть Метода» Родион Меглин и кричит: «Дай молока!»
- «Мажор» входит в топ-250 сериалов всех времен по версии онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и занимает там 219-е место.