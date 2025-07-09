Что известно о фильме «Умри, моя любовь»

Фильм «Умри, моя любовь» впервые показали на Каннском фестивале в мае 2025 года. Картина Линн Рэмси получила хорошие отзывы и заслужила девятиминутные овации. «Лента.ру» выяснила, что известно о фильме на данный момент: дата выхода, актеры и роли, сюжет, подробности производства.

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Главное о фильме «Умри, моя любовь»

Оригинальное название: Die My Love

Die My Love Страна: США

США Жанр: триллер, комедия

триллер, комедия Режиссер: Линн Рэмси

Линн Рэмси Сценаристы: Ариана Харвич, Линн Рэмси, Энда Уолш

Ариана Харвич, Линн Рэмси, Энда Уолш Продюсеры: Андреа Колдервуд, Жюстин Чьяррокки, Дженнифер Лоуренс и другие

Андреа Колдервуд, Жюстин Чьяррокки, Дженнифер Лоуренс и другие Продолжительность: 1 час 58 минут

1 час 58 минут Премьера в мире: 17 мая 2025

17 мая 2025 Рейтинг IMDb: 6,3 из 10

6,3 из 10 19 тысяч пользователей «Кинопоиска» добавили фильм в «Буду смотреть» и ждут премьеры

Дата выхода в России

Премьера картины состоялась на Каннском фестивале, который проходил во Франции с 13 по 24 мая 2025 года. Фильм «Умри, моя любовь» показали там 17 числа.

Уже на следующий день стало известно, что за возможность выпустить его на больших экранах боролись несколько дистрибьюторов. Победила компания Mubi — она приобрела права на 45-дневный прокат фильма за 24 миллиона долларов в кинотеатрах разных стран. В их числе Великобритания, США, Ирландия, Германия и другие. В июне Mubi сообщила дату премьеры картины: «Умри, моя любовь» выйдет 7 ноября 2025 года.

В России за прокат фильма отвечает другой дистрибьютор — компания «Про:взгляд». По данным СМИ, она выпустит картину в отечественный прокат осенью 2025 года. Более точная дата пока неизвестна. При этом на официальной странице фильма на «Кинопоиске» сказано, что премьера в России ожидается в октябре.

Трейлер к фильму

В июне компания «Про:взгляд» выпустила первый тизер фильма.

Сюжет

Фильм рассказывает о жизни молодой пары — Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексона (Роберт Паттинсон) — в американской сельской местности. После рождения ребенка главная героиня чувствует отчуждение мужа и непреходящее одиночество: затерянный дом в горах Монтаны, рядом живут лишь родители Джексона, Гарри и Пэм, супруг уделяет время нелюбимой работе, а сама героиня привязана к дому и ребенку.

Изначально она планировала написать роман, но планы рушит тяжелая послеродовая депрессия. Чувствуя, что муж к ней охладел, она начинает фантазировать о вымышленном любовнике. А параллельно — пытается вернуть внимание Джексона странными выходками. Постепенно экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Грейс, перерастает в психоз.

Фильм «Умри, моя любовь» основан на романе аргентинской писательницы Арианы Харвич. В 2018 году книга попала в лонг-лист Букеровской премии.

Производство

Съемки фильма стартовали в Канаде 19 августа 2024 года и завершились 16 октября того же года, хотя подготовка к проекту началась еще осенью 2022-го. Режиссером картины стала Линн Рэмси, которая презентует свои работы на Каннском фестивале уже в восьмой раз. Так, ее короткометражки «Маленькие смерти» и «Врун» в 1996 и 1998 годах соответственно были признаны лучшими и получили приз жюри. А в 2017-м полнометражный фильм «Тебя никогда не было здесь» с Хоакином Фениксом взял премию за лучший сценарий.

По словам Дженнифер Лоуренс, Линн Рэмси начала работу с одной из сложнейших сцен: велела ей вместе с Робертом Паттинсоном полностью обнаженными изображать нападающих друг на друга диких животных.

Отзывы о фильме

На Rotten Tomatoes фильм «Умри, моя любовь» получил 78 процентов свежести по мнению критиков. Рейтинг основан на 49 отзывах.

По данным «Кинопоиска», рейтинг кинокритиков в России составляет 80 процентов из 100 возможных.

Особо хвалят актерскую игру обладательницы «Оскара» Дженнифер Лоуренс. Отмечают и то, что фильм отлично передает нестандартные отношения между людьми и трудности материнства.

В рецензии на Deadline фильм назвали «завораживающим», «жестокой, но прекрасной историей».

«Америка прекрасно знает, насколько хороша Дженнифер Лоуренс, и это вполне может означать пятую номинацию на «Оскар», если фильм попадет в умелые руки», — написал автор.

Отдельное внимание журналист уделил и мастерству режиссера, уточнив, что этот фильм может вывести карьеру Рэмси на новый уровень. Оценило ее работу и издание The Guardian: автор подчеркнул, что «режиссерское мастерство Линн Рэмси просто зашкаливает».

«Умри, моя любовь» — это сюрреалистичное, напряженное и местами мрачно-веселое исследование послеродовой депрессии... Дженнифер Лоуренс как никогда хороша в роли Грейс… По сути это скорее картина-настроение, чем драма с сюжетом — один долгий нервный срыв», — рецензия «Би-би-си».

«При этом, несмотря на мастерство режиссера и самоотдачу актеров, смотреть "Умри, моя любовь" тяжело, и дело даже не в деликатности поднятой темы. К концу мрачность фильма достигает такой плотности, что уже не остается сил реагировать на новую волну страданий», — отмечают в материале Forbes.

Актеры и роли

В фильме снимались:

Интересные факты