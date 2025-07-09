Появился тизер мультсериала «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»

Вышел тизер мультсериала «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»
Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер мультсериала Long Story Short («Короче говоря»). Премьера нового остросоциального шоу состоится 22 августа.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Анимационный сериал расскажет о нескольких годах жизни неблагополучной семьи. Герои должны будут преодолеть длительные поездки и попытаться не рассориться друг с другом окончательно. Жизнь конфликтующих двух братьев и сестры будет показана в трёх временных линиях.
Создателем нового шоу выступил Рафаэль Боб-Ваксберг — автор знаменитого мультсериала «Конь БоДжек». Сколько будет эпизодов в анимационном сериале, пока неизвестно.