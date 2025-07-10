«Теория большого взрыва» получит новый сериал

HBO Max и WB Pictures официально одобрили новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва», который посвящён Стюарту, владельцу магазина комиксов. Шоу назвали «Стюарту не удаётся понять вселенную».

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Главную роль вновь исполнит Кевин Суссман, ранее сыгравший ту же роль в оригинальной «Теории большого взрыва».

Это уже третий сериал во вселенной «Теории большого взрыва»: с 2017 по 2024 года выходил «Юный Шелдон», а с 2024-го стартовал «Первый брак Джорджи и Мэнди», который осенью получит уже второй сезон. И теперь в работе ещё один. Скорее всего, его премьера состоится уже в следующем году.

Сериал рассказывает о Стюарте, который должен восстановить реальность после того, как он сломал новое устройство Шелдона и Леонарда и вызвал Мультиверсальный Армагеддон.