В прокат выходит комедия о путешествии во времени «Плагиатор»

10 июля в российский прокат выходит музыкальная романтическая комедия о невероятном путешествии во времени - "Плагиатор". Это один из самых ожидаемых фильмов 2025 года, вошедший во все предварительные рейтинги критиков. Фильм снят в партнерстве с телеканалом "Россия 1". Режиссер - Антон Мегердичев ("Сердце Пармы", "Движение вверх").

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Главному герою картины Егору 30 лет. Эту роль играет востребованный сейчас молодой артист Роман Евдокимов. Работа Егора - подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей вопреки желанию ее отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее. Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам в настоящем и приходится делать сложный выбор. "Плагиатор" - комедия с огромным количеством номеров, посвященных нашей популярной музыке последних тридцати лет. Как показывает опыт других фильмов и сериалов, в основе которых любимая музыка 90-х и 2000-х - такие картины хорошо смотрит зритель. Молодое поколение открывает для себя новые песни. А те, кто постарше, вспоминают уже хорошо знакомые мелодии, на которых росли.

Роли в фильме также исполнили Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова и другие.

Прямая речь

Антон Мегердичев, режиссер:

"У меня небольшое количество фильмов, но все они в разных жанрах. "Плагиатор" не только моя первая комедия, но и первая музыкальная романтическая комедия. Наш фильм о молодом, талантливом, но не слишком удачливом музыканте, который получил возможность путешествовать в прошлое и там менять настоящее. Наш фильм обладает несколькими смыслами. Первый - это фильм о таланте, попытка понять, что вообще такое "талантливо", а что - "не талантливо". Второй - это фильм о взрослении. Нашему герою почти 30. Мужчины в этом возрасте начинают сравнивать себя с Лермонтовым, битлами, Гагариным... И, конечно, наш фильм о любви. Мне нравится теория, что у каждого человека на земле есть половинка, встретив которую в любых обстоятельствах, он всегда поймет, что это она. И это еще один смысл нашей истории. Все фильмы о перемещении во времени говорят, что, если у тебя появится шанс подкрутить прошлое, в настоящем станет лучше. Нам же хотелось выразить другую идею - то, что человек проживает сейчас, это и есть лучшее. Нужно дорожить своим прожитым опытом и менять что-то только здесь и сейчас".

Роман Евдокимов, актер, исполнитель главной роли:

"Я играю Егора, главного героя, который в Москве вечером подрабатывает в караоке-клубах, а днем мечтает о другой жизни, пишет свою музыку и влюблен в девушку, отец которой категорически не рад выбору дочери. В одно прекрасное утро Егор попадает в прошлое - в 90-е - и решает использовать свой талант и знания для того, чтобы изменить свое настоящее. Он поет все хиты, которые были у нас за 30 лет, выдавая их за свои песни. Это кино задается вопросом, что такое "успешный успех" и что важнее - известность и богатство или семья и любимое дело".

Стася Милославская, актриса:

"На этапе подготовки к съемкам мы с режиссером Антоном Мегердичевым и моим партнером Романом Евдокимовым определили для себя, что наш фильм - это романтическая комедия о здоровой любви двух миллениалов. А еще очень здорово работать со своими друзьями! Мы с Ромой знакомы и дружим очень давно, это не первый наш совместный проект, поэтому сниматься было легко и комфортно. Уверена, что "Плагиатор" понравится всем ищущим, верящим и идущим к своей мечте зрителям".

Кстати

Начались съемки фэнтези-блокбастера "Руслан и Людмила". Главные роли в картине играют Рузиль Минекаев, известный зрителям по роли Маратика в сериале "Слово пацана", и Алена Долголенко, сыгравшая Наталью Гончарову в фильме "Пророк".

Также уже известно, что в фильме снимаются: Евгений Стычкин (играет Черномора), Александр Робак (Князь Владимир), Елена Николаева (Наина), Артем Ткаченко (Финн) и Роман Евдокимов в роли Фарлафа. Режиссер - Егор Чичканов. Исполнителей других ролей пока не назвали. Выход фильма в прокат запланирован на 2027 год.

Премьера сериала "Няня Оксана" состоится на телеканале "Пятница!" и в онлайн-кинотеатре PREMIER в сентябре. Аналогии с "Моей прекрасной няней" и Анастасией Заворотнюк проводятся уже сегодня. Однако авторы позиционируют сериал как совершенно самостоятельный - мол, все начинают с чистого листа.

Олеся Иванченко - ведущая программы "Натальная карта" - дебютирует в сериале в роли няни. По сюжету главная героиня Оксана из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана устраивается няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.