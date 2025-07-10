Создатели нового «Волшебника Изумрудного города» раскрыли образы жителей

Начались съемки продолжения нового фильма режиссера Игоря Волошина "Волшебник Изумрудного города". Напомним, что вторая картина называется "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный".

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Наш обозреватель обратил внимание на появление в волшебной стране нового народа - Кивунов, помимо Жевунов и Мигунов. В новой картине Кивуны - это жители Изумрудного города, по сюжету - добрые и покорные люди. По нашей просьбе создатели фильма предоставили изображения Кивунов.

Выход картины в прокат запланирован на 1 января 2027 года.