В России начали массово переносить зарубежные премьеры

Премьеры зарубежных лент, которые должны были выйти этим летом, массово откладываются в России из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на кинопрокатчиков.

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Так, даты релиза смещаются на три-четыре недели.

«Переносы затронули больше десятка релизов, которые должны были выйти на большой экран в июле и августе», — говорится в материале.

По данным отраслевого Telegram-канала Cinemaplex, ситуация связана с задержками в выдаче прокатных удостоверений Минкультуры, без которых выпуск картин невозможен.

Ранее стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России.