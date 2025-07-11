Мультфильм «Побег из будущего» вышел в кино

Сегодня, 10-го июля в кинопрокат выходит мультфильм «Побег из будущего», новая часть франшизы про братьев-медведей Бриара и Брамбла. Забавные герои вновь готовы радовать зрителей своими похождениями сквозь время и пространство.

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О чём?

Медведи-соседи снова отправляются в захватывающее приключение, на этот раз в далёкое будущее, где человечество находится на грани вымирания после апокалипсиса. Череда событий приводит их к старому другу Вику, который, возможно, и является причиной катастрофы.

Теперь Бриар и Брамбл должны объединиться с новыми и старыми друзьями, чтобы разгадать тайны, предотвратить катастрофу и найти путь домой в своё время. Их миссия полна опасностей и неожиданных поворотов, но они готовы на всё, чтобы вернуться к себе и спасти человечество.

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Хороших вам мультфильмов!