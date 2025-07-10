Появился первый постер сериала «Газета» — спин-оффа культового «Офиса»

Стриминговый сервис Peacock представил первый постер сериала «Газета» — спин-оффа культового «Офиса». Первая серия нового шоу выйдет 4 сентября.

© Чемпионат.com

Сюжет повествует о издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».

© Постер

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Авторами шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — создатели оригинального сериала. Ранее стало известно, что в «Газете» могут появится персонажи из «Офиса». При этом, актёр Стив Карелл, исполнивший роль знаменитого Майкла Скотта, отказался от возвращения.