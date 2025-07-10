Как Krutoy Media создает музыкальный облик современности

2024 год стал для радиохолдинга Krutoy Media временем мощного рывка в событийной индустрии. В 2025 году компания продолжает задавать высокие стандарты в организации масштабных музыкальных шоу. Уже в первом полугодии радиохолдинг представил несколько громких проектов, сочетающих зрелищность, технологичность и эмоциональную глубину.

О том, как Krutoy Media создает мероприятия, которые становятся культурным явлением, и что ждет аудиторию в следующем полугодии — в интервью с генеральным директором Krutoy Media Эдуардом Оганесяном.

Как вы оцениваете старт 2025 года для Krutoy Media?

2025 год начался для Krutoy Media с высокой динамики и качественного прорыва. Мы не подводим итогов — впереди еще большая часть сезона, но уже очевидно: мы укрепляем лидирующие позиции и продолжаем создавать события, которые формируют культурный ландшафт современной России.

Фестиваль «Удачные песни» стал мощным стартом года. Мы радикально усилили его визуальную и постановочную составляющую: современная сценография, драматургически выстроенная программа, спецэффекты. Проект обрел четкую стилистическую идентичность и превратился в яркий бренд, узнаваемый и близкий зрителю. Публика возвращается, и это самый надежный индикатор правильного движения.

Какие события стали определяющими в первой части года?

Особое место занимает Церемония вручения премии «Шансон года», которую мы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это было не просто концертное шоу, а глубокое художественное высказывание. Атмосфера в зале — абсолютно уникальная: зрители дважды вставали и пели вместе с артистами. Это эмоциональное единение — редкость и большая ценность.

Важно отметить, что существенный вклад в художественный уровень проекта внесла работа талантливого режиссера Алексея Голубева. Благодаря его режиссуре шоу приобрело визуальную мощь и цельную драматургию. Голубеву удалось соединить глубину содержания с телевизионной выразительностью, и это было достойно подчеркнуто в эфире Первого канала 1 мая, где премия была показана как событие федерального масштаба.

Также хочу подчеркнуть успех Big Love Show, которое в этом году прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, собрав в общей сложности более 55 тысяч зрителей. Это крупнейшее молодёжное музыкальное событие в экосистеме Love Radio, и мы с каждым годом усиливаем его значимость как культурного явления.

Как вы формируете артистический состав?

Формирование лайнапа — это не просто подбор звезд. Это — контентная стратегия, основанная на понимании аудитории, культурного контекста и эмоциональной цельности шоу. Мы стремимся выстраивать программы как законченные художественные высказывания, в которых каждый артист — неотъемлемая часть общего нарратива.

Можно ли увидеть ваши проекты на ТВ?

Все мероприятия холдинга Krutoy Media транслируются на ведущих федеральных телеканалах и стабильно демонстрируют высокие рейтинги.

По данным Mediascope, трансляции таких флагманских проектов, как «Ээхх, Разгуляй!» и «Шансон года» на Первом канале, показали высокие результаты по телесмотрению в своем временном интервале. Безусловным лидером среди телевизионных показов концертов Krutoy Media стала трансляция Церемонии вручения премии «Шансон года — 2025», которую 1 мая увидели более 12 млн зрителей, а также показы фестиваля «Ээхх, Разгуляй! — 2024», накопленный охват которых составил более 16 млн телезрителей*.

Проекты «Удачные песни», Big Love Show и «Звёзды Востока», которые выходят в эфир телеканала МУЗ-ТВ, включая повторные показы, также стабильно демонстрируют уверенные рейтинги и высокий зрительский интерес.

Накопленный охват показов телеверсий фестиваля «Удачные песни» 2024−2025 годов составил более 8 миллионов человек, телеверсии Big Love Show 2024−2025 посмотрели в совокупности более 10 миллионов человек, а концерты «Звёзды Востока» 2023−2024, которые увидели зрители канала МУЗ-ТВ в январе и марте 2025 года, собрали в совокупности более 2 миллионов телезрителей*.

Благодаря этим трансляциям, миллионы телезрителей по всей стране видят и слышат бренд радиостанции, что существенно повышает ее узнаваемость и усиливает медиаприсутствие. Включение айдентики радиостанции в телевизионные форматы — от брендированной графики и оформления сцены до упоминаний в эфире — обеспечивает мощный синергетический эффект, способствуя росту лояльности аудитории и расширяя охват в кросс-платформенной среде.

Что ожидает зрителей осенью и в конце года?

Уже с 13 по 20 сентября нас ждет третий сезон морского фестиваля «Бархатный шансон» на борту круизного лайнера. Это уникальный формат, сочетающий атмосферу музыкального события и культурного отдыха. Мы видим, как проект стремительно набирает популярность и лояльную аудиторию.

8 ноября состоится яркое этнокультурное шоу «Звёзды Востока», а 15 ноября — легендарный «Ээхх, Разгуляй!». Это не просто концерт, а настоящая музыкальная всенародная танцплощадка, где зрители в партере танцуют до последней композиции. В этом году мы готовим эксклюзивный сюрприз, связанный с артистами — интерактивный элемент, который сделает шоу еще более живым и незабываемым.

Как вы оцениваете роль Krutoy Media в индустрии?

На сегодняшний день Krutoy Media — драйвер радиоиндустрии в сегменте брендовых музыкальных мероприятий. Наши проекты давно вышли за рамки эфира — они стали частью социально-культурной реальности. Мы создаем не просто концерты, а масштабные события, которые формируют эмоциональную атмосферу времени и становятся точками притяжения для миллионов зрителей.

Это и есть наша миссия — создавать вдохновляющий и объединяющий слушателей культурный контент не только в FM-диапазоне, но и за его пределами.

Krutoy Media – крупный российский радиохолдинг. Формирует индустрию радио в стране с 2000 года. Krutoy Media объединяет национальные радиовещательные сети Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон» и радиостанции «Радио Русский Хит», «Восток FM», «Такси FM» и «Первое Спортивное радио». «Радио Дача» и «Радио Шансон» стабильно входят в ТОП-10 самых популярных музыкальных радиостанций России**. Сеть регионального вещания Krutoy Media, в том числе и сеть собственных филиалов, – одна из самых развитых на рынке. Радиостанции холдинга представлены во всех регионах страны. В зоне уверенного приема – более 3 000 городов и населенных пунктов России, а также стран ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Армения, Молдова, Приднестровье).

* Mediascope, TV Index Россия 0+, домашний и дачный просмотр, 01.10.2024 – 21.06.2025, накопленный охват (4+)

** Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), Апрель – Сентябрь 2024, Reach Dly, 06-00, 12+