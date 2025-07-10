Вышел трейлер новой экранизации «Рыжей Сони»

Компания Millennium Films выпустила трейлер фильма «Рыжая Соня». Премьера фентезийного боевика состоится в России 31 июля.

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Видео доступно на YouTube-канале Samuel Goldwyn Films. Права на видео принадлежат Millennium Films.

Фильм расскажет о воительнице Соне, которая сражается в гладиаторских поединках на арене. Она должна победить всех врагов чтобы выбраться из плена кровожадного тирана Драгана.

Главные роли сыграли Матильда Лутс («Тайна в её глазах»), Рона Митра («Роковое число 23») и Роберт Шиэн («Отбросы»). Режиссёром ленты выступила М. Дж. Бассетт — постановщик некоторых эпизодов сериалов «Эш против Зловещих мертвецов» и «Железный кулак».

Новая «Рыжая Соня» представляет из себя экранизацию комиксов Marvel. Персонаж впервые появился в 1973 году на страницах комиксов про знаменитого Конана-варвара. В 1985 году вышел первый фильм о похождениях воительницы, который холодно был оценен зрителями: на агрегаторе IMDB лента имеет оценку 5.1/10. Картина запомнилась небольшим камео Арнольда Шварценеггера в роли Конана.