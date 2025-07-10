Названы десять лучших российских фильмов 2025 года

Названы 10 лучших российских фильмов 2025 года
В редакции "Кинопоиска" подвели итоги прошедшего полугодия по вышедшим в этот период фильмам.
Рейтинг составлен путем голосования сотрудников редакции и постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки называются субъективными. В голосовании участвовали проекты, вышедшие до середины июня 2025-го.
На вершине топа драматический триллер "Кончится лето", на второй строчке - байопик с рэпом "Пророк" про Александра Пушкина, а замыкает тройку драма "Папа умер в субботу".
Целиком "десятка" выглядит следующим образом:
- "Кончится лето"
- "Пророк"
- "Папа умер в субботу"
- "Легенды наших предков"
- "Ровесник"
- "Где наши деньги?"
- "Агния"
- "Батя 2. Дед"
- "На этой земле"
- "Красный шелк"
Ранее был опубликован аналогичный топ 10 лучших российских сериалов.