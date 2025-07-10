Названы 10 лучших российских фильмов 2025 года

Российская Газета

В редакции "Кинопоиска" подвели итоги прошедшего полугодия по вышедшим в этот период фильмам.

Названы десять лучших российских фильмов 2025 года
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Рейтинг составлен путем голосования сотрудников редакции и постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки называются субъективными. В голосовании участвовали проекты, вышедшие до середины июня 2025-го.

На вершине топа драматический триллер "Кончится лето", на второй строчке - байопик с рэпом "Пророк" про Александра Пушкина, а замыкает тройку драма "Папа умер в субботу".

Целиком "десятка" выглядит следующим образом:

  1. "Кончится лето"
  2. "Пророк"
  3. "Папа умер в субботу"
  4. "Легенды наших предков"
  5. "Ровесник"
  6. "Где наши деньги?"
  7. "Агния"
  8. "Батя 2. Дед"
  9. "На этой земле"
  10. "Красный шелк"

Ранее был опубликован аналогичный топ 10 лучших российских сериалов.