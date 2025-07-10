Названы десять лучших российских фильмов 2025 года

В редакции "Кинопоиска" подвели итоги прошедшего полугодия по вышедшим в этот период фильмам.

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Рейтинг составлен путем голосования сотрудников редакции и постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки называются субъективными. В голосовании участвовали проекты, вышедшие до середины июня 2025-го.

На вершине топа драматический триллер "Кончится лето", на второй строчке - байопик с рэпом "Пророк" про Александра Пушкина, а замыкает тройку драма "Папа умер в субботу".

Целиком "десятка" выглядит следующим образом:

"Кончится лето" "Пророк" "Папа умер в субботу" "Легенды наших предков" "Ровесник" "Где наши деньги?" "Агния" "Батя 2. Дед" "На этой земле" "Красный шелк"

Ранее был опубликован аналогичный топ 10 лучших российских сериалов.