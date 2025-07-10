Стартовали съемки комедийного сериала «Трешка»

Компания Russian Code сообщила о начале съёмок сериала «Трёшка». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

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Сюжет сериала повествует о 35-летней Даше, которая живёт в трёхкомнатной квартире в Воронеже и работает на химзаводе. Когда у неё начинают складываться отношения с начальником предприятия Романом, в её жизнь врывается бывший муж Дима. Он говорит, что исправился и хочет вернуть себе героиню, вместе с их дочерью Таней.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Александрова («Мой дикий друг»), Дмитрий Лысенков («Мастер и Маргарита») и Николай Наумов («Реальные пацаны»). Режиссёром шоу выступил Николай Бурлак — один из авторов сериалов «Патриот» и «Улица».