Певец Родион Газманов высказался о возможном плагиате в «Игре в кальмара»

Певец Родион Газманов увидел сходство между мелодией из сериала «Игра в кальмара» и композицией из «Семнадцати мгновений весны». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Сходство, безусловно, слышно. Оно в начале там не совсем понятно, но потом уже впоследствии не оставляю сомнений в том, что тут действительно намеренный плагиат, намеренное заимствование», — объяснил артист.

Он уточнил, что речь действительно может идти о плагиате, и мелодия могла быть заимствована «не случайно». Исполнитель посчитал ситуацию «намеренным одалживанием».

Газманов также сравнил сложившуюся ситуацию с заимствованием в песне «All by Myself» Эрика Кармена. Тогда музыкант использовал в качестве части композиции произведение Сергея Рахманинова, так как считал его общественным достоянием без авторских прав.

«Наследники великого композитора [на тот момент] обратились и договорились, по-моему, там им 12% они от продаж себе забрали за этот ход», — вспомнил Газманов.

Артист также обратил внимание, что правообладателю оригинальной композиции стоит отсудить средства за возможный плагиат.

«Я так понимаю, что собственники у этого произведения все-таки есть. Поэтому ребята попали. Я думаю, что шансы всегда есть, поэтому так или иначе как минимум обозначить, что у этой мелодии есть свои правообладатели, нужно», — поделился он.

Также Газманов резюмировал, что вклад российских композиторов в мировую культуру огромен.

«Отечественного следа в мировом кинематографе и шоу-бизнесе вполне достаточно, чтобы не концентрироваться на каком-то третьем сезоне сериала, который, кстати, как мне кажется, не получился. Но тем не менее, еще раз, наши великие композиторы свой след оставили в мировом шоу-бизнесе. Прям топ-3 — Рахманинов, Чайковский, Бородин, например. Их произведения используются, их произведения перерабатываются. Это еще раз подчеркивает величие российской культуры», — заключил певец.

1 июля пиарщик Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с адвокатом подаст иск в суд на стриминговый сервис Netflix. По словам москвича, он увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, эксперты проанализировали эпизод и подготовили документы для подачи обращения.