Расписание выхода второго сезона «Открытого брака» с Павлом Деревянко
10 июля стартовал второй сезон сериала «Открытый брак» с Павлом Деревянко. Шоу повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более — идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.
Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 28 августа.
Расписание выхода второго сезона «Открытого брака»
- 1-я серия — 10 июля
- 2-я серия — 17 июля
- 3-я серия — 24 июля
- 4-я серия — 31 июля
- 5-я серия — 7 августа
- 6-я серия — 14 августа
- 7-я серия — 21 августа
- 8-я серия — 28 августа