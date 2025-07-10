Владимир Яглыч рассказал, как его пытались сбросить с крыши автомобиля

Трейлер второго сезона экшен-сериала «Ухожу красиво» представил онлайн-кинотеатр Wink 10 июля 2025 года. Режиссером проекта вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям в продолжении истории вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Во втором сезоне к ним присоединился Александр Половцев («Улицы разбитых фонарей»). Проект выйдет в линейке Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Ландыши. Такая нежная любовь», «Фишер» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии»

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Бывший полицейский Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не смог стать тем героем, быть которым так стремился. После нескольких месяцев в больнице он возвращается домой, и его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но и отказаться от прошлого не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты. Не пришло ли время платить по ним?

Для меня было огромным удовольствием вновь работать с нашим режиссером Мишей Поляковым. Он всегда отдается процессу на 300%, с ним интересно спорить и вести творческий диалог. Также я была рада вновь вернуться к творческому тандему с моим партнером по первому сезону Нодару Джанелидзе. Отмечу, что в новом сезоне для моей героини появятся еще два новых очень важных персонажа и оба совсем не те, кем кажутся на первый взгляд. Сюжетные линии закрутятся в лихую спираль! — поделилась Катя Кабак, которая играет бывшую коллегу Фадеева.

Второй сезон «Ухожу красиво» даст зрителям возможность задуматься о философских темах. Создатели сфокусировались на семейных ценностях. В центре сюжета — отношения Бориса с дочкой. Не обойдется без эффектных трюков и ярких экшен-сцен, в которых самое непосредственное участие принял Яглыч.

Я в очередной раз выступил в качестве каскадера. Меня возили на крыше автомобиля и пытались сбросить. Но это было не так легко — я был привязан страховкой. А самыми запоминающимися для меня стали съемки финального кадра. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что на этой смене был задействован вертолет, — рассказал Владимир Яглыч.

Место действия второго сезона открыто не афишируется, но, по словам режиссера Миши Полякова, внимательный зритель сможет догадаться, в каком городе разворачиваются события.

Мы специально оставили город без имени, чтобы каждый мог узнать в нем что-то свое. Но, конечно, в сериале спрятаны подсказки: детали на вывесках, фрагменты диалогов и кое-что еще. Я всегда считал, что сериал — это не только история, но и игра с аудиторией. Поэтому предлагаем зрителям самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Добро пожаловать в квест!— отметил Миша Поляков.

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Премьера второго сезона сериала «Ухожу красиво» состоится на Wink.ru 24 июля 2025 года. Сезон включает 10 серий.