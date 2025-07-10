Сериал «Молодежка», который шел на телеканале СТС с 2013 по 2019 год, стал настоящим народным хитом. В 2024 году эта спортивная драма об игроках студенческой хоккейной команды «Медведи» получила продолжение. В центре сериала «Молодежка. Новая смена» — следующее поколение хоккеистов: молодые и дерзкие герои пытались завоевать кубок Студенческой хоккейной лиги под руководством тренера Андрея Кисляка (в оригинальной «Молодежке» он был одной из главных звезд «Медведей»). В конце 2024 года «Новую смену» продлили на второй сезон. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, сюжет и каст продолжения и объясняет, вернется ли в новом сезоне «Молодежки» легендарный тренер Макеев.

Главное о сериале

Дата выхода

Первый сезон сериала «Молодежка. Новая смена» завершился 21 ноября 2024 года — через месяц после этого шоу официально продлили на второй сезон. Тогда же создатели сообщили, что продолжение выйдет в эфир уже в следующем году. 10 июня 2025 года в соцсетях проекта появилась информация о том, что официальной даты премьеры второго сезона пока нет. Выход второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена» запланирован на 2025 год. Точная дата выхода пока держится в секрете

Между завершением съемок первого сезона и его выходом прошло около пяти месяцев. Съемки второго сезона стартовали в июле 2025-го — это значит, что продолжение «Молодежки» выйдет либо во второй половине 2025 года, либо уже в 2026-м.

Продолжение истории можно будет увидеть в эфире телеканала СТС. После телевизионной премьеры шоу появится и на отечественных стримингах — первый сезон «Новой смены» доступен в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и Wink.

Количество серий во втором сезоне и их хронометраж не раскрывается. Первый сезон обновленной «Молодежки» состоял из шестнадцати пятидесятиминутных эпизодов, однако фанаты неоднократно просили увеличить их число. Напомним, что каждый сезон оригинального шоу состоял минимум из сорока серий.

Трейлер

Трейлер второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена» пока не вышел. Весной 2025 года в официальной группе сериала во «ВКонтакте» появилось видео с новой хоккейной тренировки актеров, а в июле — видео с начала съемок.

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Сюжет

Оригинальная «Молодежка» рассказывала о жизни игроков ХК «Медведи», а героями обновленного сериала стали «Акулы». В Политехническом университете образовалась новая хоккейная команда — «Акулы Политеха». Проректор университета Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) пригласил на роль тренера бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Когда-то он был подающим надежды спортсменом, а теперь его карьера пошла под откос. На протяжении первого сезона новоиспеченный тренер Кисляк пытался найти подход к молодым хоккеистам и привести «Акул Политеха» к победе в Студенческой хоккейной лиге.

Добиться результатов не получалось из-за темперамента игроков, характера Кисляка и проблем со спонсорами.

Во втором сезоне «Акулы Политеха» столкнутся с еще более амбициозной задачей: хоккеисты попробуют попасть на международный студенческий турнир. Чтобы усилить команду, Казанцев пригласит в состав «Акул» девушку-вратаря (Алина Большакова) — это решение вызовет непонимание у других игроков.

Чем закончился первый сезон «Новой смены»

К концу сезона «Акулам» удалось преодолеть большинство кризисов: бывший капитан команды Кирилл Егоров (Егор Кирячок) смирился с потерей статуса лидера, талантливый Захар Дергачев (Максим Пушненков) пережил нападение бандитов, а Кисляку и Казанцеву удалось найти деньги после потери ключевого спонсора.

В итоге «Акулы Политеха» вышли в финал Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Более того, дебютанты обыграли команду «Корсар», которую возглавлял Антон Антипов (Иван Мулин), бывший коллега Кисляка.

Производство

Обновленная «Молодежка» вышла в эфир в ноябре 2024 года. Первый сезон сериала имел успех у зрителей и критиков, а актер и режиссер Федор Бондарчук даже назвал этот проект главным сериальным событием года. Кстати, изначально сериал должен был выйти с другим подзаголовком — «Студенты».

«Новую смену» продлили на второй сезон 20 декабря 2024 года. Официальный анонс прозвучал со сцены фестиваля современной поп-культуры «Хомякон». На этом же фестивале представили сериал по «Майору Грому», «Буратино» с Марком Эйдельштейном и фильм «Король и Шут. Навсегда». Режиссером второго сезона «Новой смены» стал Сергей Арланов — один из создателей оригинальной «Молодежки».

В мае 2025 года Влад Канопка (играет тренера «Акул Политеха» Андрея Кисляка) рассказал, что съемки второго сезона стартуют летом 2025 года. При этом актер признался, что еще не читал сценарий продолжения. Второй сезон начали снимать в первой половине июля.

Актеры и роли

В продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» к своим ролям должны вернуться все основные герои шоу предыдущего сезона. Одну из новых героинь — девушку-вратаря — сыграет Алина Большакова («Олень»).

Возможно, во втором сезона шоу дебютируют и другие действующие лица — информацию о полном касте создатели пока не раскрывают.

Актеры нового сезона сериала «Молодежка. Новая смена»

В сериале могут вновь появиться и повзрослевшие хоккеисты из оригинальной «Молодежки»: Антон Антипов (Иван Мулин), Семен Бакин (Игорь Огурцов), Александр Костров (Иван Жвакин), Алексей Смирнов (Матвей Зубалевич), Евгений Царев (Михаил Гаврилов-Третьяков), Дмитрий Щукин (Макар Запорожский) и другие.

17 июня 2025 года в группе телеканала СТС во «ВКонтакте» появилось интригующее фото актера Дениса Никифорова.

В оригинальной «Молодежке» Никифоров играл Сергея Макеева — тренера ХК «Медведи» и одного из ключевых персонажей всего шоу. «Тренер снова в деле?» — гласила подпись под фотографией. Поклонники «Молодежки» предположили, что таким образом СТС намекает на появление Макеева в «Новой смене».

Правда, есть и другой вариант: не так давно стартовали съемки сериала «Золото скифов» от СТС с Никифоровым в главной роли. Возможно, фотография актера — это анонс его нового проекта, который не имеет ничего общего с продолжением «Молодежки».