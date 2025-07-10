Спасатели снова в деле в новом сезоне «Пяти минут тишины»

Телеканал НТВ продолжает съёмки нового сезона сериала «Пять минут тишины» – «Пять минут тишины. Леса и реки». В этот раз группа спасателей возвращается из Сочи в Северогорск, где их ждут новые вызовы. Главные роли вновь исполняют Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская.

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По сюжету команда МЧС переезжает из тёплого Сочи в холодный Северогорск, где происходили события первого сезона. Их ждёт множество сложных спасательных операций, одной из которых станет вызволение из пожара детдомовского мальчика Димки (Даниил Никитин). Он рассказывает Александру Греку (Роман Курцын) и Юле Авериной (Майя Вознесенская) историю о том, что видел в лесу неких «леших», убивших его отца.

В новом сезоне мой герой станет более ответственным, - говорит Роман Курцын. – А причина тому — детдомовский мальчик Димка, к которому Грек проникнется отцовскими чувствами. В прошлом сезоне выяснилось, что Юля и Александр не могут иметь ребёнка, и Димка для него – это возможность быть отцом. Ведь главные герои рано или поздно должны стать родителями.

Юля решает навести справки и выясняет, что папа мальчика действительно пропал год назад. Но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка всё выдумал из-за шока. Аверина верит мальчику и берётся за поиск убийц. Грек не вмешивается в расследование, но продолжает проводить время с ребёнком и сильно привязывается к нему.

У сериала появился новый режиссёр – Сергей Щербин. Это была наша первая творческая встреча. Сергей часто советуется с актёрами по поводу персонажей, поскольку мы знакомы с ними уже девять лет. Он каждый раз говорит: «Ну вы же своих героев лучше знаете, чем я». Благодаря тому, что изначально Сергей доверился нам, у нас получился прекрасный союз режиссёра и актёров, – делится Роман Курцын.

Съёмки картины проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии.