Вышел трейлер 14 сезона культового мультсериала «Царь горы»

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер 14 сезона мультсериала «Царь горы». Премьера продолжения культового шоу состоится 4 августа. Всего в сезоне будет 10 серий.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе Техаса. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации.

В новом сезоне Хэнк и Пегги вернутся в свой дом в Техасе. Их сын Бобби уже вырос и стал шеф-поваром. Он также начал встречаться с девушкой-веганом, что очень удивило главных героев.

Мультсериал «Царь горы» транслировался на канале Fox Network с 1997 по 2010 года. За это время шоу обрело преданную базу поклонников и стало популярно по всему миру. Новый сезон выходит спустя 15 лет после завершения оригинального сериала.