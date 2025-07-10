Стартовали съемки детективного сериала «Когда горит огонь»

Съемки многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» режиссера Антона Борматова начались в Москве. Главные роли исполняют Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева и другие.

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Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готова принять сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Героиня берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Гела Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей…

Сейчас мы только в самом начале съемок. Группа у нас собралась сплоченная, дружная, - говорит Антон Борматов. – Чего ждать от сериала зрителю? У нас мультижанровый проект: ироничная драма, детектив и немного триллера. Проект «Когда горит огонь» и про медицину, и непосредственно про жизнь в обычной деревне, есть и любовный треугольник. История должна быть интересна всем именно за счет разной общечеловеческой проблематики».

Съемки сериала пройдут в Москве и Ярославской области. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».