Юлия Савичева не нашла плагиата в треке из «Игры в кальмара»

Певица Юлия Савичева заявила «Газете.Ru», что не видит полноценного сходства песен «Let's Go Out Tonight» из сериала «Игра в кальмара» и «Где-то далеко» Микаэля Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны».

«Есть схожие гармонические ходы, но я не вижу 100%-го сходства, чтобы из этого можно было бы сделать какую-то сенсацию», — отметила артистка.

1 июля пиарщик Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с адвокатом подаст иск в суд на стриминговый сервис Netflix. По словам москвича, он увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, эксперты проанализировали эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

10 июля певец и композитор Леонид Овруцкий заявил «Газете.Ru», что трек из «Игры в кальмара» нельзя назвать плагиатом песни Микаэла Таривердиева.

По словам Овруцкого, у Таривердиева мелодия строится на скачке на сексту, а у композитора из «Игры в кальмара» — на квинте. Ритм и гармония действительно похожи, отметил артист. Он считает, что именно это дает ощущение, будто человек где-то уже слышал эту мелодию.