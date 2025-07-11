У ремейка «Дома у дороги» сменился режиссер

По данным Variety, режиссёром второй части боевика «Дом у дороги» выступит не Гай Ричи. Сообщается, что постановщик покинул свой пост. С чем это связано, не уточняется.

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К главной роли вернётся Джейк Джилленхол, а кто снимет ленту вместо Ричи, не разглашается. Съёмки картины начнутся в сентябре.

«Дом у дороги» вышел в марте 2024 года и стал одним из самых успешных проектов в истории Amazon. Лента столкнулась с большим скандалом во время постпроизводства: изначально она должна была выйти в большом прокате, однако в последний момент Amazon решила выпустить фильм в онлайн-кинотеатре Prime Video. В результате боевик стал большим успехом, но режиссёр картины Даг Лайман и Джейк Джилленхол не получили с этого ни цента.