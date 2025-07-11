Вышло аниме по манге Рэна Мокумоку

Большой успех имеет выход на экраны первого эпизода аниме «Лето, когда умер Хикару». Это адаптация одноименной манги Рэна Мокумоку, которая публикуется с 2021 года. Проект уже попал в первую десятку лучших премьер сезона, пишет сетевое издание Esports.ru.

Главными героями являются Есики и Хикару из небольшой деревни. Они дружили, пока Хикару после возвращения с горного похода не стал совсем другим. Есики подозревает, что место друга заняло «нечто» - потустороннее и опасное.

В этом аниме-хорроре ставка сделана на тягучее напряжение и атмосферу нарастающей тревоги. Отмечается, что это история «об отчуждении, исчезновениях, сверхъестественных тайнах». Чем дальше повествование, тем больше деревня главных героев кажется изолированной, а загадочные события ощущение неминуемой катастрофы.