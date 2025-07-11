Топ-8 фильмов и мультсериалов про сладости

Всемирный день шоколада — какой интересный и вкусный праздник! Тема сладостей не оставляет умы не только тех, кому их нельзя, но и тех, кто снимает семейное кино и мультфильмы. Редакция Тлум.Ру подготовила для вас подборку самых сладких и вкусных произведений кино и анимации. Приступим?

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В землях Ууу есть целое Сладкое королевство под предводительством Принцессы Бубльгум. Его жители — самые настоящие вкусняшки, на любой вкус и цвет. И, пусть в основном мультсериал не о сладостях, не включить его в этот топ мы не могли.

7 место: «Сладкая сказка»

Главный герой этого кукольного советского мультфильма — Дракончик, эгоист, который ну никак не может наесться! Однажды вместе с друзьями он, через экран телевизора, попадает на кондитерскую фабрику. Жадность чуть не доводит героя до беды, но кто бы удержался на его месте, увидев столько вкусного?

6 место: «Вонка»

История юного кондитера, ведомого мечтой о создании грандиозной шоколадной фабрики. На своём пути он сталкивается с множеством сложностей и заговором коварных шоколатье. А самого молодого Вилли Вонку играет харизматичный Тимоти Шаламе.

5 место: «Приключения на шоколадной фабрике»

У мистера Молла в жизни всё хорошо: стабильная работа на шоколадной фабрике, жена и трое детей. Но только когда жена уезжает в отпуск, непоседливые ребята устраивают настоящий бедлам, а оборудование на работе выходит из строя, грозя затопить шоколадом весь город. Теперь мистеру Моллу с детьми предстоит спасти всех жителей и одну летающую цирковую собаку.

Однажды Оуэну и его семье достаются в наследство бродячий цирк и коробка с волшебными (и о-о-очень вкусными) печеньками. С их помощью можно менять облик на того зверька, в форме которого выполнен крекер. К чему это приведёт героев? Фантастически вкусно и ужасно интересно!

3 место: «Чарли и шоколадная фабрика»

История о мальчике, нашедшем золотой билет в плитке шоколада Wonka уже давно стала классикой. А волшебная шоколадная фабрика Вилли Вонки — заветным местом для всех детей и взрослых, любящих сладенькое. Настоящая доброта, Умпы-Лумпы, шоколадные реки и жвачка, меняющая цвет кожи и превращающая вредных девчушек в надутый пузырь — всё это в фильме «Чарли и шоколадная фабрика».

2 место: «Салон дядюшки Брэда»

Дядюшка Брэд — великий парикмахер, несмотря на то, что является ломтиком хлеба. В своей парикмахерской он до неузнаваемости преображает и украшает разные десерты, делая их невероятно красивыми и аппетитными. А помогают ему в этом непростом деле другие вкусные помощники. Например, администратором в парикмахерской работает капкейк Чоко, а ассистентом великого мастера является пакет молока по имени Уилк.

Девочка Майя любит готовить и узнавать новое. В этом ей помогает Волшебная кухня, где можно готовить при помощи удивительных живых волшебных столовых приборов и предметов техники. Здесь рождается столько вкусного и интересного!

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