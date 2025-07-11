Опубликована сцена из «Хирурга» с Сергеем Гилевым

Месяц назад триллер "Хирург" режиссера Ильи Ермолова стал "Самым ожидаемым игровым сериалом" на фестивале в Иваново. Сериал выйдет одновременно на Иви и START, а также появится в эфире телеканала НТВ. Сегодня представили тизер-постер и тизер-сцену проекта. Авторы сценария - Станислав Иванов и Василий Клепацкий.

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Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии - одни по своей воле, другие нет. В их числе: успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований; простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого; безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза - теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться.

Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть - хищником или жертвой.

В сериале снимались: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Анна Завтур, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.