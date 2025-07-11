Названа дата выхода фильма «Семья напрокат»

Издание Deadline раскрыло дату выхода комедийного фильма «Семья напрокат» с Бренданом Фрейзером в главной роли. Лента выйдет в зарубежный прокат 21 ноября.

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Сюжет картины посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья».

Проект разрабатывался режиссёром и сценаристом Хикари с 2019 года. Она продюсировала ленту вместе с Шином Ямагути, Эдди Вайсманом и Юлией Лебедевой из Sight Unseen Productions.