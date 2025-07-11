Что случилось в седьмой серии «Фишер: Затмение»

Но прошедший час оказался пустым.

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«Фишер: Затмение» начался обыденно, однако затем лихо разогнался и к шестому эпизоду показался отменным мрачным детективом, где каждая мелочь важна. Казалось, к финалу темп должен увеличиться ещё, но на деле сериал просто застыл. Если коротко описывать седьмой эпизод, получится что-то такое: 10 минут расследования на 45 минут нравственных страданий.

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение».

Режиссёр: Александр Цой.

Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов. Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Wink. С 29 мая выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 17 июля.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Впечатления от седьмого эпизода «Фишер: Затмение»

Если прошлые серии в основном касались расследования убийств, то в седьмой герои будто застывают и устраивают соревнование, кто из них страдает сильнее. Райкина не может поступиться совестью, чтобы позаботиться о себе и жертве маньяка. Боков разочаровывается в напарнике и злится. Мэр становится центром секс-скандала. В общем, всем плохо.

Погружение в отчаяние не проблема, если основная арка движется вперёд. Увы, за 55 минут «Затмение» подкидывает всего пару незначительных зацепок. Они не указывают на убийцу, не помогают героям с главным делом, а всего лишь закрывают побочные акри.

Беда в том, что эти арки обернулись пшиком. В рассказе о прошлой серии я из-за невнимательности назвал выжившую девушкой Антона, а самого Антона из-за одинаковой фамилии связал со следователем Иваном. Потому что эти выводы складывались в интересный сюжет. Однако сценаристы обернули дело иначе и, по сути, сделали похождения Антона бессмысленными. Это грустно, ведь вся арка влюблённого парня в итоге никуда не привела.

Хочется верить, что через неделю «Затмение» завершится хлёстко и преступник будет наказан. Однако после медленного и необязательного седьмого эпизода есть ощущение, что всё закончится клиффхэнгером и переносом развязки на следующий сезон.

Что случилось в седьмой серии «Фишер: Затмение»

Помните экстрасенса, который прилетел в Курортный в финале прошлого эпизода? Он слегка разговорил выжившую. С её помощью Райкина и Иван нашли новую жертву, а Боков — того самого парня, что сидел на цепи в доме сектантов. Последний предположительно убил сектантов, перекрыв воздуховод в камине. А ещё у него нашлись фотографии разных девушек, в том числе двух жертв маньяка.

К убийствам мужчина непричастен, но благодаря его показаниям выясняется имя одной из убитых. Речь о той самой невесте Антона, которую вскоре опознаёт бабушка. К слову, сам Антон из Курортного так и не уехал. Похоже, друг Вити подкараулил его в купе и убил.

Мэр превратил поиски новых родителей для выжившего ребёнка в шоу ради поднятия рейтинга. Райкину это бесит, она хочет сама удочерить девочку. Случай как раз подворачивается: мэр угодила в секс-скандал и просит замять его, в случае успеха поможет с удочерением. Райкина берётся за дело и хочет сфальсифицировать улики, но затем останавливается из-за мук совести.

Единственный позитив в том, что из Москвы приезжает инспектор. Это Козырев, старый друг Бокова. Он спит с Райкиной и возвращает ей статус полноправного начальника милиции.

У Бокова романтические отношения с проституткой в исполнении Даши Верещагиной. Он узнаёт, что коллега Злобин иногда захаживает к этой девушке. В итоге у Бокова начинается конфликт со Злобиным, а у жены Злобина — с проституткой.

Также следователи ищут Витю Кочергу, который был связан с некоторыми убитыми и пропавшими девушками. Его подозревают в убийствах, но мужчина уехал из города.

В финале Боков приходит к девушке-криминалисту и просит найти пулю, которую Злобин выпустил в Живого. Возможно, Боков просто хочет доказать невиновность Живого. Возможно, он уже подозревает Злобина в чём-то страшном.

Когда выйдет восьмая серия «Фишер: Затмение»?

Финальный эпизод сезона выйдет уже 17 июля.