Стартовали съемки семейной комедии «Лучшее лето в жизни»

Пенза, 11 июля – PenzaNews. Семейная комедия «Лучшее лето в жизни» стала первым фильмом, съемки которого ведутся при поддержке кинокомиссии Пензенской области.

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Губернатор Олег Мельниченко посетил съемочную площадку в ходе визита в Мокшанский район в минувший четверг, 10 июля.

«В рамках рабочей поездки глава региона [...] посетил съемочную площадку фильма «Лучшее лето в жизни». В Пензенской области стартовали съемки семейной комедии, которая запланирована к показу на экранах кинотеатров в 2026 году. Это первый фильм, который снимается в нашем регионе при поддержке созданной по решению губернатора кинокомиссии. Генеральный продюсер фильма — пензенец Антон Карпушкин. В центре сюжета — подростки, отправленные на лето в деревню к дедушке и бабушке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем добавляется, что Олег Мельниченко пожелал удачи съемочной группе и пригласил всех в «Тарханы» на лермонтовский праздник.

Кинокомиссия Пензенской области создана в соответствии с постановлением регионального правительства №613-пП от 4 июля 2025 года.

Ее возглавила зампред правительства Пензенской области Лариса Рябихина, первым заместителем председателя комиссии стал гендиректор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Антон Шаронов, заместителем — министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, секретарем — замруководителя ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Денис Абрамов. Всего в состав комиссии вошли 27 человек.

Основной задачей кинокомиссии определено создание условий для кинопроизводства и распространения фильмов на территории Пензенской области.