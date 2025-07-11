В Египте снимут ремейк российской комедии «Холоп»

На творческой встречи в рамках фестиваля «Горький fest» выступила сценаристка комедии «Холоп» Дарья Грацевич. Она рассказала, что знаменитый фильм получит египетский ремейк.

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Сценаристка отметила, что консультирует автора новой версии комедии. При этом, создатель сам будет отвечать за персонажей и юмор.

Сейчас идёт работа с египетским автором, и я просто консультирую, чтобы ничего не было потеряно, чтобы формат работал. Это другой менталитет, другая культура. Локальный автор отвечает за всё – за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит. Я здесь только наблюдатель.

Оригинальный «Холоп» режиссёра Клима Шипенко вышел в 2019 году и стал хитом. При бюджете в 160 млн рублей картина собрала в отечественном прокате более 3 млрд рублей. Вторая часть вышла в 2023 году и также стала успешной. Премьера «Холопа 3» состоится в 2026 году. Картина также получила ремейки во Франции и Турции.