Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

Чемпионат.com

11 июля стартовал первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение». По сюжету нового шоу, Декстер отправляется на поиски своего сына в Нью-Йорк. Там он знакомится с миллиардером, который собирает вместе разных серийных убийц из США.

Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»
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В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на сервисе Paramount+, где уже доступно два первых эпизода. Премьера финальной серии состоится 7 сентября.

Расписание выхода первого сезона «Декстер: Воскрешение»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 11 июля
  • 2-я серия 11 июля
  • 3-я серия 20 июля
  • 4-я серия 27 июля
  • 5-я серия 3 августа
  • 6-я серия 10 августа
  • 7-я серия 17 августа
  • 8-я серия 24 августа
  • 9-я серия 31 августа
  • 10-я серия 7 сентября