Расписание выхода первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»
11 июля стартовал первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение». По сюжету нового шоу, Декстер отправляется на поиски своего сына в Нью-Йорк. Там он знакомится с миллиардером, который собирает вместе разных серийных убийц из США.
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на сервисе Paramount+, где уже доступно два первых эпизода. Премьера финальной серии состоится 7 сентября.
Расписание выхода первого сезона «Декстер: Воскрешение»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 11 июля
- 2-я серия 11 июля
- 3-я серия 20 июля
- 4-я серия 27 июля
- 5-я серия 3 августа
- 6-я серия 10 августа
- 7-я серия 17 августа
- 8-я серия 24 августа
- 9-я серия 31 августа
- 10-я серия 7 сентября